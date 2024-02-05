Одним із пріоритетів держави мають стати люди, які постраждали від війни, - голова Асоціації молодих ВПО Петросян
Голова Асоціації молодих ВПО України Аркадій Петросян вважає, що окрім обороноздатності країни, держава має приділити велику увагу людям, які постраждали від війни
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"У держави сьогодні має бути два пріоритети. По-перше, обороноздатність та все, що стосується наших військових та їх забезпечення. По-друге, допомога людям, які постраждали від війни. Мені невідомо на що посилається віцепремʼєрка - міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, коли говорить, що партнери вимагають від України переглянути систему виплат ВПО. Я від жодної міжнародної інституції не чув подібних заяв", - розповів Петросян.
За словами Петросяна, виплати від держави для ВПО мають продовжуватись
"Сьогодні 2000 грн не є такою великою сумою грошей. Проте для багатьох ВПО така сума є ключовою. На початку повномасштабного вторгнення займався евакуацією людей з Бахмута і знаю цілі сімʼї, які втратили все й виїхали без нічого з міста. Тому ці кошти для них є важливими. Саме тому на думку нашої Асоціації виплати мають отримувати люди, які втратили житло, або в яких житло залишилось на ТОТ", - додав він.
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