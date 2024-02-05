Одним із пріоритетів держави мають стати люди, які постраждали від війни, - голова Асоціації молодих ВПО Петросян

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"У держави сьогодні має бути два пріоритети. По-перше, обороноздатність та все, що стосується наших військових та їх забезпечення. По-друге, допомога людям, які постраждали від війни. Мені невідомо на що посилається віцепремʼєрка - міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, коли говорить, що партнери вимагають від України переглянути систему виплат ВПО. Я від жодної міжнародної інституції не чув подібних заяв", - розповів Петросян.

За словами Петросяна, виплати від держави для ВПО мають продовжуватись

"Сьогодні 2000 грн не є такою великою сумою грошей. Проте для багатьох ВПО така сума є ключовою. На початку повномасштабного вторгнення займався евакуацією людей з Бахмута і знаю цілі сімʼї, які втратили все й виїхали без нічого з міста. Тому ці кошти для них є важливими. Саме тому на думку нашої Асоціації виплати мають отримувати люди, які втратили житло, або в яких житло залишилось на ТОТ", - додав він.