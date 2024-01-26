80% вимушених переселенців можуть втратити соціальну допомогу в Україні, - експерт з питань соціальної та економічної політики Розенко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що ряд збирається забрати соціальну допомогу в певних категорій вимушених переселенців, і за моєю інформацією 80% вимушених переселенців можуть втратити соціальну допомогу в Україні, було відомо давно. А те, що виявляється, що від уряду це вимагають якісь неназвані міжнародні партнери - це є новиною. Хотілося б уточнити, що це за міжнародні партнери, які вимагають від української влади обрізати допомогу ВПО", - зауважив Розенко.

За словами експерта з питань соціальної та економічної політики, в міжнародних документах немає інформації щодо того, щоб партнери вимагали від України скорочувати допомогу ВПО.

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"Це навпаки, радник Офісу президента Лещенко вимагав від міжнародних партнерів, від країн ЄС припинити соціальні виплати українським біженцям. Скорочення виплат вимушеним переселенцям є неприпустимим, і уряд має шукати інші можливості й ресурси, щоб зберегти виплати", - наголосив Розенко.