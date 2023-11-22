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Уряд вніс зміни до механізму призначення виплат на проживання ВПО. Подробиці

22 листопада, 2023 середа
11:39
Суспільство Гроші

Кабмін вніс зміни до низки урядових постанов щодо механізму призначення виплат на проживання ВПО: це один з найважливіших інструментів підтримки внутрішньопереміщених осіб

Про це інформує Міністерство соціальної політики України.

"Допомога на проживання для ВПО – один з найбільш важливих інструментів для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Тому Мінсоцполітики працює над удосконаленням механізму її призначення, забезпеченням дієвої підтримки і допомоги для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, а також сприянням їх інтеграції у нових громадах", - йдеться у повідомленні. 

Уряд ухвалив такі зміни: 

  • ВПО, які перебували за кордоном впродовж понад 30 днів можуть звернутися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну, якщо це їх перше звернення по допомогу;
  • людям, які повернулись в Україну після 1 серпня 2023 року, але втратили можливість допомоги через перебування за кордоном, виплати призначатимуть за особистим зверненням через 15 робочих днів після повернення в Україну. Допомогу можна отримувати 6 місяців;
  • внутрішньопереміщені особи, які повторно покинули свої домівки після 1 серпня 2023 року через обов'язкову або примусову евакуацію, у тому числі через підрив Каховської ГЕС, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців.

Крім того, з'явилась можливість повторного призначення виплат, якщо раніше людина від них відмовилась. Це можливо, якщо ВПО повторно перемістилась з тимчасово окупованих територій чи місць ведення бойових дій або, якщо житло людини було знищено чи пошкоджено після припинення допомоги. 

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Крім того, уряд затвердив додаткові інструменти для того, аби стимулювати ВПО до працевлаштування. 

"Зокрема, для тих ВПО, яким допомога призначатиметься з моменту ухвалення цих змін, та які є працездатного віку, але не працюють, протягом трьох місяців після призначення допомоги потрібно буде або стати на облік в Державну службу зайнятості, або отримати іншу допомогу за програмами Мінекономіки щодо працевлаштування, або ж працевлаштуватися, зареєструватися як ФОП чи отримати ваучер на навчання тощо", - йдеться у повідомленні. 

Ця зміна не поширюватиметься на людей, які мають інвалідність, дітей з тяжкими хворобами, тих, які здійснюють догляд за іншими людьми, надають соціальні послуги чи мають інші обґрунтовані причини, чому вони не можуть працевлаштуватись на цю мить.

  • 16 листопада стало відомо, що ВПО в низці областей України можуть отримати ваучери на продукти й предмети гігієни. Претендувати на гуманітарну допомогу можуть люди зі статусом ВПО, наданим після 24 лютого 2022 року. 

Україна
Війна з Росією
внутрішні переселенці
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