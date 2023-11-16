ВПО в низці областей України можуть отримати ваучери на продукти й предмети гігієни: як подати заявку
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати ваучери на закупівлю харчових продуктів і засобів гігієни від благодійного фонду "Карітас-Спес Україна"
Про це йдеться у повідомленні на сайті благодійного фонду.
Видається не більше 4 ваучерів на родину за 1 видачу.
Претендувати на гуманітарну допомогу можуть люди зі статусом ВПО, наданим після 24 лютого 2022 року. Громадяни мають відповідати наступним критеріям:
- родини з дітьми віком до 18 років (родина першого ступеня: тато, мама та діти);
- вагітні жінки, які мають термін понад 12 тижнів;
- літні люди віком від 70 років, одна або дві людини, родина першого рівня;
- особи, що мають інвалідність першої або другої групи;
- дитина, яка має інвалідність.
Уточнюється, що в межах програми родиною вважається одинока особа або літнє подружжя.
Подаватися можуть люди, які не отримували таку допомогу раніше.
У яких областях можна подавати заявку:
- Вінницькій,
- Волинській,
- Запорізькій,
- Житомирській,
- Закарпатській,
- Полтавській,
- Хмельницькій,
- Черкаській,
- Херсонській,
- Миколаївській.
Як подати заявку
Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити та надіслати форму реєстрації за цим посиланням.
До неї потрібно долучити наступні документи:
- довідку, що посвідчує статус ВПО;
- 1 сторінка паспорта або ID-картки;
- сторінка паспорта з пропискою або витяг;
- свідоцтво про народження дітей;
- РНОКПП;
- довідка від лікаря, що посвідчує вагітність більш як 12 тижнів;
- довідка (посвідчення) про інвалідність, для дітей з інвалідністю довідку від лікаря.
Нагадаємо, що ВПО також можуть подати заявку на отримання ваучера на навчання.
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