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ВПО в низці областей України можуть отримати ваучери на продукти й предмети гігієни: як подати заявку

16 листопада, 2023 четвер
10:54
Економіка

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати ваучери на закупівлю харчових продуктів і засобів гігієни від благодійного фонду "Карітас-Спес Україна"

Про це йдеться у повідомленні на сайті благодійного фонду.

Видається не більше 4 ваучерів на родину за 1 видачу.

Претендувати на гуманітарну допомогу можуть люди зі статусом ВПО, наданим після 24 лютого 2022 року. Громадяни мають відповідати наступним критеріям:

  • родини з дітьми віком до 18 років (родина першого ступеня: тато, мама та діти);
  • вагітні жінки, які мають термін понад 12 тижнів;
  • літні люди віком від 70 років, одна або дві людини, родина першого рівня;
  • особи, що мають інвалідність першої або другої групи;
  • дитина, яка має інвалідність.

Уточнюється, що в межах програми родиною вважається одинока особа або літнє подружжя.

Подаватися можуть люди, які не отримували таку допомогу раніше.

У яких областях можна подавати заявку:

  • Вінницькій,
  • Волинській,
  • Запорізькій,
  • Житомирській,
  • Закарпатській,
  • Полтавській,
  • Хмельницькій,
  • Черкаській,
  • Херсонській,
  • Миколаївській.

Як подати заявку

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити та надіслати форму реєстрації за цим посиланням.

До неї потрібно долучити наступні документи:

  • довідку, що посвідчує статус ВПО;
  • 1 сторінка паспорта або ID-картки;
  • сторінка паспорта з пропискою або витяг;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • РНОКПП;
  • довідка від лікаря, що посвідчує вагітність більш як 12 тижнів;
  • довідка (посвідчення) про інвалідність, для дітей з інвалідністю довідку від лікаря.

Нагадаємо, що ВПО також можуть подати заявку на отримання ваучера на навчання.

Читайте також: ВПО: хто може отримати цей статус та на яку грошову допомогу розраховувати

Україна
Війна з Росією
внутрішні переселенці
гуманітарна допомога
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