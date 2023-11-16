ВПО в низці областей України можуть отримати ваучери на продукти й предмети гігієни: як подати заявку

Про це йдеться у повідомленні на сайті благодійного фонду.

Видається не більше 4 ваучерів на родину за 1 видачу.

Претендувати на гуманітарну допомогу можуть люди зі статусом ВПО, наданим після 24 лютого 2022 року. Громадяни мають відповідати наступним критеріям:

родини з дітьми віком до 18 років (родина першого ступеня: тато, мама та діти);

вагітні жінки, які мають термін понад 12 тижнів;

літні люди віком від 70 років, одна або дві людини, родина першого рівня;

особи, що мають інвалідність першої або другої групи;

дитина, яка має інвалідність.

Уточнюється, що в межах програми родиною вважається одинока особа або літнє подружжя.

Подаватися можуть люди, які не отримували таку допомогу раніше.

У яких областях можна подавати заявку:

Вінницькій,

Волинській,

Запорізькій,

Житомирській,

Закарпатській,

Полтавській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Херсонській,

Миколаївській.

Як подати заявку

Щоб отримати допомогу, потрібно заповнити та надіслати форму реєстрації за цим посиланням.

До неї потрібно долучити наступні документи:

довідку, що посвідчує статус ВПО;

1 сторінка паспорта або ID-картки;

сторінка паспорта з пропискою або витяг;

свідоцтво про народження дітей;

РНОКПП;

довідка від лікаря, що посвідчує вагітність більш як 12 тижнів;

довідка (посвідчення) про інвалідність, для дітей з інвалідністю довідку від лікаря.

Нагадаємо, що ВПО також можуть подати заявку на отримання ваучера на навчання.

Читайте також: ВПО: хто може отримати цей статус та на яку грошову допомогу розраховувати