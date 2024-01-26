Шмигаль заявив, що з 1 березня запрацюють нові правила допомоги ВПО. Кому залишать виплати

Про це Шмигаль написав у telegram.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що ще на шість місяців виплати продовжать для:

ВПО з-поміж пенсіонерів

громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи

дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій

"Детальніше прокомунікує Міністерство соціальної політики. Загалом держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб", - додав прем'єр.