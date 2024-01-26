Шмигаль заявив, що з 1 березня запрацюють нові правила допомоги ВПО. Кому залишать виплати
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив рішення про нові правила допомоги внутрішньо переміщеним особам: вони запрацюють з 1 березня
Про це Шмигаль написав у telegram.
"Сьогодні уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО", - йдеться у повідомленні.
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Вказано, що ще на шість місяців виплати продовжать для:
- ВПО з-поміж пенсіонерів
- громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи
- дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій
"Детальніше прокомунікує Міністерство соціальної політики. Загалом держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб", - додав прем'єр.
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