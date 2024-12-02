"Вирішують два стратегічні завдання": військовий експерт Снєгирьов пояснив наміри росіян на Запорізькому та Херсонському напрямках

Про це він розповів в етері Еспресо.

"(Росіяни, - ред.) вирішують для себе два стратегічні завдання, перше - це спроба витіснити Сили оборони України з Курської області. Друге - це спроба взяти під свій повний контроль території Донецької області. Себто вийти на адмінкордони Донецької області. Мовиться про те, що ситуація складна не тільки на Покровсько-Курахівському напрямку, а й відповідно Часівярівський, Времівський виступ, Лиманський і Куп’янський напрямок. Окупанти атакують по всіх без винятку ділянках лінії фронту", - сказав він.

Також Дмитро Снєгирьов вважає, що ворог розгорнув інформаційно-психологічну операцію щодо можливості форсування Дніпра.

"Запорізький і Херсонський напрямок розглядаються як елемент військового тиску в моменті можливої передислокації оперативних резервів Збройних сил України на ці напрямки. Тобто це елемент інформаційно-психологічних операцій щодо можливості форсування річки Дніпро, як відповідно на Запорізькому напрямку, так і відповідно на Херсонському", - зазначив військовий експерт.