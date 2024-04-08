Витримати натиск росіян у травні-червні нам допоможуть три складові, - майор запасу НГУ Гетьман
Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ, вважає, що наступ противника нам допоможе зупинити військова допомога від партнерів, мобілізація та будівництво фортифікацій
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Для того, щоб витримати натиск росіян, який має відбутися скоріше за все у травні-червні, нам треба три складові. Перша – те, що залежить від наших партнерів, а саме зброя, набої, снаряди. Друга – мобілізація в Україні, яка залежить від нас. І третя складова також залежить від нас – будівництво фортифікаційних споруд, які б змогли витримати наступ ворога. Щодо першої складової, ми дорікаємо нашим партнерам, і правильно робимо. А дві інші складові ми маємо виконувати самі, однак поки що це не дуже вправно робимо", - прокоментував ветеран російсько-української війни.
За його словами, якби ми виконали те, що від нас залежить, тобто у нас все було нормально з мобілізацією та фортифікаціями, то тоді б ми могли б більш впевнено висловлювати претензії нашим партнерам щодо снарядів та зброї.
- Про те, що Росія може розпочати новий наступ в Україні наприкінці травня або в червні цього року, повідомляв наприкінці березня і президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія має перевагу в "артилерійській війні на виснаження" за рахунок вогневих засобів із більшою дальністю ураження.
- 7 квітня очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія може розпочати новий масштабний наступ наприкінці весни - на початку літа, а стратегічним напрямком для окупантів є Покровськ
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