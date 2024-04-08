Витримати натиск росіян у травні-червні нам допоможуть три складові, - майор запасу НГУ Гетьман

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Для того, щоб витримати натиск росіян, який має відбутися скоріше за все у травні-червні, нам треба три складові. Перша – те, що залежить від наших партнерів, а саме зброя, набої, снаряди. Друга – мобілізація в Україні, яка залежить від нас. І третя складова також залежить від нас – будівництво фортифікаційних споруд, які б змогли витримати наступ ворога. Щодо першої складової, ми дорікаємо нашим партнерам, і правильно робимо. А дві інші складові ми маємо виконувати самі, однак поки що це не дуже вправно робимо", - прокоментував ветеран російсько-української війни.

За його словами, якби ми виконали те, що від нас залежить, тобто у нас все було нормально з мобілізацією та фортифікаціями, то тоді б ми могли б більш впевнено висловлювати претензії нашим партнерам щодо снарядів та зброї.