Витримати цей рік - означає витримати всю цю війну, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 5 грудня.

За словами президента, він постійно на зв’язку з військовими, з командувачами.

"Кожного дня, кожної ночі цього року – нові жорсткі бойові зіткнення. Найбільш інтенсивні бої – Авдіївка, Мар’їнський напрямок, Бахмутський, Лиманський, Куп’янський. Південь нашої держави. Абсолютно героїчна робота наших воїнів. Усіх Сил оборони та безпеки. Кожної бригади, яка на передовій. Кожного підрозділу. Усіх, хто працює на оборону. Усіх, хто допомагає", - заявив Володимир Зеленський.

Президент наголошує, що головний пріоритет нашої держави – дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій.

"Боєприпаси. Дрони. Техніка. Особовий склад. Витримати цей рік – означає витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює. Хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам – мати змогу знищувати ворога", - йдеться у відео.