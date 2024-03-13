Витримує вагу військового та спорядження: в Міноборони показали, як тестують "плавучі бронежилети"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Нині проходить тестування двох зразків таких модулів: українського та іноземного виробництва.

Їх розробляють спеціально для військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій, деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ.

Фото: mil.gov.ua

"Якщо такий бронежилет потрапляє у воду, то повітряна подушка автоматично надувається і підіймає бійця на поверхню", - розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Фото: mil.gov.ua

Бійці, які тестували плавучі бронежилети, наразі проходять анкетування.

"Нам дуже важливі відгуки бійців. Після подібних випробувань ми отримуємо важливу інформацію від груп тестування. Це дозволяє покращувати вироби, щоб українська армія отримувала амуніцію, яка створює перевагу над армією ворога", - додав Шарко.

Фото: mil.gov.ua