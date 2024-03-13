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Витримує вагу військового та спорядження: в Міноборони показали, як тестують "плавучі бронежилети"

13 березня, 2024 середа
15:49
Війна з Росією випробування "плавучих бронежилетів"

В Міністерстві оборони проходять випробування плавучих модулів для спецпідрозділів ЗСУ. Вони кріпляться до бронежилетів та можуть витримати не лише вагу військового, а й 27 кг спорядження

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Нині проходить тестування двох зразків таких модулів: українського та іноземного виробництва. 

Їх розробляють спеціально для військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій, деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ.

випробування "плавучих бронежилетів"

Фото: mil.gov.ua


"Якщо такий бронежилет потрапляє у воду, то повітряна подушка автоматично надувається і підіймає бійця на поверхню", - розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

випробування "плавучих бронежилетів"

Фото: mil.gov.ua


Бійці, які тестували плавучі бронежилети, наразі проходять анкетування. 

"Нам дуже важливі відгуки бійців. Після подібних випробувань ми отримуємо важливу інформацію від груп тестування. Це дозволяє покращувати вироби, щоб українська армія отримувала амуніцію, яка створює перевагу над армією ворога", - додав Шарко.

випробування "плавучих бронежилетів"

Фото: mil.gov.ua

  • 2 березня повідомлялось, що Міністерство оборони України розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів, які у воді трансформуються у рятувальні, для потреб Військово-Морських сил та Інженерних військ ЗСУ.

Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
ВМСУ
Військові новини
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