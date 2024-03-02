Міноборони випробовує бронежилет-трансформер для ВМС ЗСУ
Міністерство оборони України розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ, які у воді трансформуються у рятувальні
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
У відомстві зазначають, що особливість такого бронежилету полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.
"До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців", - наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко.
До створення нового плаваючого модуля залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.
Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.
"Наразі декілька зразків таких «плавучих бронежилетів» ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування", - сказав Половенко.
- Наразі на тестуванні перебуває нове антитепловізійне пончо від Міноборони, яке залишається непомітним для тепловізорів та приладів нічного бачення.
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