Міноборони випробовує бронежилет-трансформер для ВМС ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві зазначають, що особливість такого бронежилету полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

"До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців", - наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

До створення нового плаваючого модуля залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.

Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

"Наразі декілька зразків таких «плавучих бронежилетів» ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування", - сказав Половенко.