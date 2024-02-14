Війна не закінчиться найближчими роками, - майор ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Армія - це консервативний інститут, і ми бачимо спадковість нового воєнного керівництва. Завдання виходу на державні кордони 1991 року залишається незмінним, і має бути таким, незважаючи на те, скільки часу на це піде. В інтерв'ю ZDF, яке було записано ще до призначення Сирського на посаду, він заявив про складний етап війни. Про те, що ми маємо переходити до стратегічної оборони. В інтерв'ю Сирський не говорив, що ми будемо відновлювати кордони 1991 року за два-три тижні, як раніше говорили некомпетентні експерти. Наразі не йдеться про завершення війни до кінця 2024 року, ця війна тривала",- наголосив Березовець.

За словами майора ЗСУ, війна не завершиться найближчими роками.

"ЗСУ - це інструмент українського народу в реалізації цілей щодо відновлення нашої територіальної цілісності. Враховуючи потенціал РФ, не слід очікувати швидкого результату. Як сказав Сирський: головним нашим пріоритетом є збереження особового складу", - зауважив Березовець.

На фронті протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Натомість українські захисники відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 1060 окупантів.

13 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на війні розпочалась нова стадія, а Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров разом відвідали військові частини й підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.























