Війна не закінчиться найближчими роками, - майор ЗСУ
Майор ЗСУ, пресофіцер першої окремої бригади спеціального призначення Тарас Березовець зазначив, що наразі не йдеться про завершення війни до кінця 2024 року
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Армія - це консервативний інститут, і ми бачимо спадковість нового воєнного керівництва. Завдання виходу на державні кордони 1991 року залишається незмінним, і має бути таким, незважаючи на те, скільки часу на це піде. В інтерв'ю ZDF, яке було записано ще до призначення Сирського на посаду, він заявив про складний етап війни. Про те, що ми маємо переходити до стратегічної оборони. В інтерв'ю Сирський не говорив, що ми будемо відновлювати кордони 1991 року за два-три тижні, як раніше говорили некомпетентні експерти. Наразі не йдеться про завершення війни до кінця 2024 року, ця війна тривала",- наголосив Березовець.
За словами майора ЗСУ, війна не завершиться найближчими роками.
"ЗСУ - це інструмент українського народу в реалізації цілей щодо відновлення нашої територіальної цілісності. Враховуючи потенціал РФ, не слід очікувати швидкого результату. Як сказав Сирський: головним нашим пріоритетом є збереження особового складу", - зауважив Березовець.
- На фронті протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Натомість українські захисники відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 1060 окупантів.
- 13 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на війні розпочалась нова стадія, а Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров разом відвідали військові частини й підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.99 Купівля 37.99Продаж 38.54
- EUR Купівля 40.83Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе