Війна в Україні має ключове значення для відновлення системи стримування, яка може подарувати світові ще одне століття відносного миру, - екскерівник ЦРУ Данненберг

Таку думку в етері Еспресо висловив колишній керівник ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом, керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг.

"Важливо, щоб усі усвідомили: війна в Україні має ключове значення для відновлення системи стримування, яка може подарувати світові ще одне століття відносного миру. Якщо Владімір Путін досягне своїх цілей в Україні, це стане потужним сигналом для президента Сі, що агресія дає результат. Таке послання буде інтерпретоване й у Пхеньяні, з можливими наслідками для миру та стабільності на Корейському півострові. Воно також знайде відгук у керівництві Ірану, посиливши його відчуття права на ядерну програму та вплинувши на його підхід до регіону", - пояснив Данненберг.

За словами екскерівника ЦРУ, програш України у війні призведе до глобальної війни.

"Все це зводиться до України. Якщо Україна програє, глобальна стратегічна парадигма зміниться в напрямі, який може призвести до ще масштабнішої й руйнівнішої війни", - додав він.