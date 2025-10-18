Війна в Україні має ключове значення для відновлення системи стримування, яка може подарувати світові ще одне століття відносного миру, - екскерівник ЦРУ Данненберг
Якщо Владімір Путін досягне своїх цілей в Україні, це стане потужним сигналом для президента Сі Цзіньпіня, що агресія дає результат
Таку думку в етері Еспресо висловив колишній керівник ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом, керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг.
"Важливо, щоб усі усвідомили: війна в Україні має ключове значення для відновлення системи стримування, яка може подарувати світові ще одне століття відносного миру. Якщо Владімір Путін досягне своїх цілей в Україні, це стане потужним сигналом для президента Сі, що агресія дає результат. Таке послання буде інтерпретоване й у Пхеньяні, з можливими наслідками для миру та стабільності на Корейському півострові. Воно також знайде відгук у керівництві Ірану, посиливши його відчуття права на ядерну програму та вплинувши на його підхід до регіону", - пояснив Данненберг.
За словами екскерівника ЦРУ, програш України у війні призведе до глобальної війни.
"Все це зводиться до України. Якщо Україна програє, глобальна стратегічна парадигма зміниться в напрямі, який може призвести до ще масштабнішої й руйнівнішої війни", - додав він.
- У пʼятницю, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Лідери розмовляли понад дві години. Серед ключових тем — гарантії безпеки, Tomahawk та території
