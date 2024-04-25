"Війна закінчиться 18 травня": у Центрі стратегічних комунікацій спростували нове "передбачення" з TikTok

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

Аргументом автор відео висуває те, що саме 18 травня "закінчуються військові навчання, розпочаті у 2022 році".

"Правда: автор ролика посилається на план міжнародних військових навчань, який українська влада затвердила у 2022 році ще до початку повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні Центру.

Також там додають, що, за словами автора відео, якщо додати усі дні навчання, то вийде 815 - мовляв, саме стільки триватиме війна (до 18 травня 2024-го).

"Але ці "підрахунки" - абсурдні. По-перше, у документі йдеться про навчання, а не кількість днів реальної війни. По-друге, додавати дні різних видів навчань і без того не було сенсу - вони повинні були проходити паралельно у різних областях України", - йдеться у спростуванні.

Відео з "датами закінчення війни" зʼявляються далеко не вперше, це відбувається регулярно ще з 2022 року, та жодне з цих "передбачень" так і не справдилося. Подібні ролики є шкідливими, адже дають хибне відчуття надії на те, що війна от-от закінчиться.