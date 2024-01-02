Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік

"Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік

2 січня, 2024 вiвторок
12:53
Суспільство Ілон Маск

Американський мільярдер, засновник компаній Tesla і SpaceX, а також власник соціальної мережі Х Ілон Маск зробив прогноз на 2024 рік

Про це він написав у соцмережі Х.

Американський підприємець та винахідник Ілон Маск поділився своїми думками щодо нового, 2024-го, року. Один з користувачів Х наголосив, що після складних 4 років людство заслуговує на нормальний рік.

"Чи може у нас просто бути нормальний рік у 2024-му? Хіба ми не заслуговуємо на це після 4 років божевілля?", - написав користувач Wall Street Silver в Х.

У відповідь Ілон Маск залишив своє передбачення.

"2024 рік буде ще більш божевільним, це мій прогноз", - зазначив мільярдер.

Ілон Маск

Фото: Скриншот з Х

Маск відомий неоднозначними коментарями про війну Росії в Україні та про війну Ізраїля і ХАМАС. 15 листопада Білий дім звинуватив Ілона Маска у поширенні "огидної брехні" про євреїв після того, як власник компанії X схвально відреагував на антисемітський пост на платформі. Тоді Ілон Маск відповів на пост, який звинувачував єврейські громади в розпалюванні "ненависті до білих" і який містив антисемітську теорію змови, назвавши її "чистою правдою". 

Пізніше компанія Apple припинила всі рекламні проєкти в соціальній мережі Х через скандальні висловлювання Ілона Маска. Після цього повідомлялося, що платформа Х може втратити $75 млн доходу від реклами до кінця 2023 року, оскільки десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після висловлювань Маска. Натомість Маск використав нецензурну лексику та розкритикував компанії, які відмовилися від реклами на платформі Х.

У листопаді Ілон Маск заявляв, що президент України Володимир Зеленський має припинити контрнаступ, щоб запобігти значним людським втратам з обох сторін, а світ повинен співчувати російським солдатам.

Ілон Маск
Читайте також:
ракетна атака рф по Києву
2 січня, 2024 вiвторок
Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові є загиблі та постраждалі
Нідерланди
2 січня, 2024 вiвторок
Поліція Нідерландів в новорічну ніч припинила масові безлади у кількох містах
На фото: Анна Саліванчук
1 січня, 2024 понедiлок
"Не кожному потрібно воювати": акторка Саліванчук відповіла, чому її чоловік-нардеп Божков не на фронті
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.11
    Купівля 38.11
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 43.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 січня
13:24
У грудні в Україні зафіксували 10 злочинів проти медіа, які скоїла Росія
13:23
зима, ялинка, мороз
Похолодання скасовується: синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні до 8 січня
13:13
поліція, злодій, наручники
У Туреччині затримали 33 людей за підозрою у шпигунстві на користь ізраїльського Моссаду
13:00
Ексклюзив
Майже 700 азовців досі залишаються у катівнях ворога, - мати військовополоненого захисника Маріуполя
12:50
Оновлено
ракетна атака рф по Києву
Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові є загиблі та постраждалі
12:49
Оновлено
відключення електроенергії в Києві
Обстріли 2 січня: у Києві заживили 230 тис. абонентів, в області досі знеструмлено 2 підстанції
12:36
Кулеба
Обстріл 2 січня: Кулеба закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО та далекобійні ракети
12:36
Дуейн Девіс
Звинувачений у вбивстві репера Тупака Шакура Дуейн Девіс подав до суду клопотання про домашній арешт
12:35
Оновлено
Японія авіація транспорт світ авіакатастрофа
У Японії пасажирське судно зіткнулося з літаком берегової охорони: евакуювали 379 людей
12:33
Оновлено
Ракетний удар РФ по Києву уранці 2 січня 2024 року
Президентка Молдови, посли США й Естонії після чергової атаки РФ закликали союзників підтримати та "якнайшвидше озброїти" Україну
12:29
Зенітні установки
"Для збиття повітряних цілей і роботи по ДРГ": ДПСУ посилює бойові підрозділи новими зенітними установками
12:27
На фото: режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ
Попри рекордний успіх "Барбі", студії надають перевагу режисерам-чоловікам, - дослідження
12:05
OPINION
Олексій Петров
Для чого знову дискредитують Залужного?
11:52
Оновлено
Японія землетрус
Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу в Японії зросла до 48
11:45
воронеж прильот
Під час атаки по Україні російський авіаційний боєприпас упав на території Воронезької області
11:43
обстріл, ППО
Сили ППО знищили 72 російські ракети, з них - 10 "кинджалів" та 3 "калібри"
11:39
У червні українці зареєстрували найбільше нових автівок марки Toyota
Українці у 2023 купили на понад 60% більше нових авто, аніж у попередньому році: найпопулярніша – Toyota
11:38
Ана Офелія Мургія
Ана Офелія Мургіа, мексиканська акторка та голос діснеївського мультфільму "Коко", померла у віці 90 років
11:36
Олександр Яковлєв
Мер Скадовська прокоментував образливий жарт "95 кварталу" про мешканців окупованого міста
11:32
Укрзалізниця потяг
Що робити, якщо спізнилися на потяг через повітряну тривогу: пояснення Укрзалізниці
11:28
Ексклюзив
обстріл, ППО
Сьогоднішня атака близька до максимуму російських можливостей, - Згурець
11:14
імпорт електроенергії
Україна поновила експорт електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 2 січня
11:10
На фото: Міккі Маус з мультика 1928 року
Міккі Маус та Мінні Маус стали суспільним надбанням: Disney втратив авторські права
11:01
Під час російської ракетної атаки по Україні Польща підіймала винищувачі F-16
10:56
Огляд
міжнародний огляд
Путін обіцяє більше ударів по Україні, а 2024 рік може стати переломним в історії 21 століття. Акценти світових ЗМІ 2 січня
10:53
біткоїн
Вартість біткоїна вперше сягнула рекордних $45 тисяч
10:32
Оновлено
наслідки російської атаки "шахедами", Київщина
У ніч на 2 січня "шахеди" РФ атакували Україну: на Київщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині працювала ППО
10:07
OPINION
Віталій Портников
Путін цілить у Бандеру і Шухевича. Колонка Віталія Портникова
10:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 січня: скільки коштують долар і євро
09:51
Мохаммад Юнус
У Бангладеш ув'язнили лауреата Нобелівської премії Юнуса. Причина
09:37
запуск SpaceX Starship
Індія вперше запустила у космос супутник для вивчення чорних дір
09:05
Лі Чже Мен
У Південній Кореї лідер опозиції отримав ножове поранення в шию: він перебуває у лікарні
08:41
окупанти Маріуполь
На тлі передвиборчої кампанії РФ окупанти на Луганщині увімкнули мобільний інтернет, що був відсутній майже рік, - ОВА
08:27
Оновлено
"Буян-М"
РФ вивела у Чорне море три ракетоносії із загальним залпом до 20 "калібрів"
08:16
Оновлено
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Сили оборони за добу ліквідували 7 танків, 49 артсистем і 810 військових армії РФ, - Генштаб
08:08
Огляд
безпілотник "Орлан"
Очі російської артилерії: що таке безпілотник "Орлан", його особливості й характеристики
08:02
OPINION
Лариса Волошина
Суспільного вибуху не буде. Можливий вибух в армії
07:40
відбитки пальців
У Казахстані запровадили обов'язкову здачу відбитків пальців для іноземців
06:48
Поліція РФ
Поліція у РФ затримала тисячі мігрантів по всій країні під час новорічних рейдів, - ЗМІ
06:33
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Вночі ППО знищила всі ворожі "шахеди"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV