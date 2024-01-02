"Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік

Про це він написав у соцмережі Х.

Американський підприємець та винахідник Ілон Маск поділився своїми думками щодо нового, 2024-го, року. Один з користувачів Х наголосив, що після складних 4 років людство заслуговує на нормальний рік.

"Чи може у нас просто бути нормальний рік у 2024-му? Хіба ми не заслуговуємо на це після 4 років божевілля?", - написав користувач Wall Street Silver в Х.

У відповідь Ілон Маск залишив своє передбачення.

"2024 рік буде ще більш божевільним, це мій прогноз", - зазначив мільярдер.

Фото: Скриншот з Х

Маск відомий неоднозначними коментарями про війну Росії в Україні та про війну Ізраїля і ХАМАС. 15 листопада Білий дім звинуватив Ілона Маска у поширенні "огидної брехні" про євреїв після того, як власник компанії X схвально відреагував на антисемітський пост на платформі. Тоді Ілон Маск відповів на пост, який звинувачував єврейські громади в розпалюванні "ненависті до білих" і який містив антисемітську теорію змови, назвавши її "чистою правдою".

Пізніше компанія Apple припинила всі рекламні проєкти в соціальній мережі Х через скандальні висловлювання Ілона Маска. Після цього повідомлялося, що платформа Х може втратити $75 млн доходу від реклами до кінця 2023 року, оскільки десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після висловлювань Маска. Натомість Маск використав нецензурну лексику та розкритикував компанії, які відмовилися від реклами на платформі Х.

У листопаді Ілон Маск заявляв, що президент України Володимир Зеленський має припинити контрнаступ, щоб запобігти значним людським втратам з обох сторін, а світ повинен співчувати російським солдатам.