Маск послав до біса компанії, які відмовилися від реклами в Х

Про це пише Rolling Stone.

"Якщо хтось намагається шантажувати мене рекламою, шантажувати мене грошима, то ідіть до біса" - сказав Маск під час виступу на заході The New York Times DealBook.

Він також заявив, що бойкот великих брендів може вбити соцмережу Х, а весь світ буде знати, хто це зробив.