Маск послав до біса компанії, які відмовилися від реклами в Х
Американський бізнесмен і власник соціальної мережі Х Ілон Маск використав нецензурну лексику та розкритикував компанії, які відмовилися від реклами на платформі Х
Про це пише Rolling Stone.
"Якщо хтось намагається шантажувати мене рекламою, шантажувати мене грошима, то ідіть до біса" - сказав Маск під час виступу на заході The New York Times DealBook.
Він також заявив, що бойкот великих брендів може вбити соцмережу Х, а весь світ буде знати, хто це зробив.
- 11 листопада Маск заявив, що Зеленський має припинити контрнаступ, щоби запобігти значним людським втратам з обох сторін, а світ повинен співчувати російським солдатам.
- Компанія Apple припиняє всі рекламні проєкти в соціальній мережі Х через скандальні висловлювання Ілона Маска.
- Після цього повідомлялося, що соціальна мережа Х (раніше Twitter) може втратити $75 млн доходу від реклами до кінця 2023 року, оскільки десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після висловлювань бізнесмена і власника мережі Ілона Маска.
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