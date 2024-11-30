Війська РФ атакували громадський транспорт у Херсоні: поранено 4 людини

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі. Постраждали 4 людини", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62. Також поранення гомілки дістав 59-річний чоловік.

Усі потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.