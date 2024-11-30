Війська РФ атакували громадський транспорт у Херсоні: поранено 4 людини
Уранці суботи, 30 листопада, російські військові атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні. Унаслідок атаки поранень зазнали четверо людей
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі. Постраждали 4 людини", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62. Також поранення гомілки дістав 59-річний чоловік.
Усі потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.
- 28 листопада російські окупанти скинули вибухівку із дрона одразу на два пасажирські автобуси у передмісті Херсона.
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