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Війська РФ атакували громадський транспорт у Херсоні: поранено 4 людини

Світлана Кравченко
30 листопада, 2024 субота
08:42
Війна з Росією Херсон

Уранці суботи, 30 листопада, російські військові атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні. Унаслідок атаки поранень зазнали четверо людей

Зміст

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі. Постраждали 4 людини", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62. Також  поранення гомілки дістав 59-річний чоловік.

Усі потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.

  • 28 листопада російські окупанти скинули вибухівку із дрона одразу на два пасажирські автобуси у передмісті Херсона.
     
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Херсон
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