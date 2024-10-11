Війська РФ обстріляли Куп'янськ: загинула людина, 5 постраждали
У п'ятницю, 11 жовтня, російські окупанти завдали удару по місту Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого загинув цивільний, ще п'ятеро зазнали поранень
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Зазначається, що окупанти атакували місто близько 16:00. У результаті обстрілу загинув 67-річний чоловік.
Крім того, жінка 76 літ зазнала гострої реакції на стрес, а 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці.
Пізніше у ДСНС уточнили, що внаслідок масованого ворожого авіаобстрілу міста постраждали 5 місцевих жителів.
За даними рятувальників, вдень російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору Куп'янська. Внаслідок атаки спалахнули 2 приватні будинки та 2 господарські споруди на площі 240 м². Також загорівся сухостій поруч із житловими будинками.
- Також серед дня російські окупанти завдали удару по селищу Козача Лопань Харківської області, унаслідок чого загинула людина, ще одна постраждала.
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