Війська РФ обстріляли Куп'янськ: загинула людина, 5 постраждали

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Зазначається, що окупанти атакували місто близько 16:00. У результаті обстрілу загинув 67-річний чоловік.

Крім того, жінка 76 літ зазнала гострої реакції на стрес, а 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці.

Пізніше у ДСНС уточнили, що внаслідок масованого ворожого авіаобстрілу міста постраждали 5 місцевих жителів.

За даними рятувальників, вдень російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору Куп'янська. Внаслідок атаки спалахнули 2 приватні будинки та 2 господарські споруди на площі 240 м². Також загорівся сухостій поруч із житловими будинками.