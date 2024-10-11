Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині: загинув чоловік, постраждала жінка

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Зазначається, що росіяни обстріляли цивільний автомобіль у Харківському районі.

Унаслідок удару FPV-дроном загинув 38-річний чоловік. Крім того, його 56-річна сестра зазнала гострої реакції на стрес.