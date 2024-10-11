Росіяни атакували дроном цивільне авто на Харківщині: загинув чоловік, постраждала жінка
Серед дня п'ятниці, 11 жовтня, російські окупанти завдали удару по селищу Козача Лопань Харківської області, унаслідок чого загинула людина, ще одна постраждала
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Зазначається, що росіяни обстріляли цивільний автомобіль у Харківському районі.
Унаслідок удару FPV-дроном загинув 38-річний чоловік. Крім того, його 56-річна сестра зазнала гострої реакції на стрес.
- Днем раніше російська окупаційна армія також атакувала Черкаську Лозову на Харківщині, внаслідок чого п'ятеро цивільних дістали поранення.
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