Війська РФ скинули КАБ на будинок у Запорізькій області: поранено двох цивільних

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, унаслідок ворожої атаки поранені двоє мешканців прифронтової громади області.

Під час російського удару в будинку перебувала сімʼя.

У результаті 55-річна жінка і 45-річний чоловік зазнали поранень. Їх доставили до лікарні.