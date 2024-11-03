Війська РФ скинули КАБ на будинок у Запорізькій області: поранено двох цивільних
Уранці в неділю, 3 листопада, російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на село Преображенка Пологівського району Запорізької області
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, унаслідок ворожої атаки поранені двоє мешканців прифронтової громади області.
Під час російського удару в будинку перебувала сімʼя.
У результаті 55-річна жінка і 45-річний чоловік зазнали поранень. Їх доставили до лікарні.
- Напередодні, ввечері 2 листопада, російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу 8 людей дістали поранення, зокрема, двох дітей госпіталізували.
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