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Війна з Росією: хроніка
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Війська РФ вночі обстріляли ракетами Селидове: поранено бабусю та двох неповнолітніх онуків

12 лютого, 2024 понедiлок
09:15
Війна з Росією Наслідки обстрілу Селідового 12 лютого

У ніч проти понеділка, 12 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Селидове Донецької області. унаслідок чого поранено трьох людей, серед них - двоє дітей

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що обстріл Селидового стався близько 00:30. Війська РФ влучили у приватний сектор у місті трьома ракетами С-300.

У результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років. Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами та забійними ранами ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Крім того, вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.

Наслідки обстрілу Селідового 12 лютогоНаслідки обстрілу Селідового 12 лютогоНаслідки обстрілу Селідового 12 лютогоНаслідки обстірлу Селідового 12 лютого

  • Увечері неділі, 11 лютого, російські окупанти запустили ударні дрони типу Shahed у напрямку південних регіонів України. Атака тривала до середини ночі 12 лютого. Павлоград на Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА частково знеструмлений, проблеми з теплом і водопостачанням.

Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
ракетний удар
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