Війська РФ вночі обстріляли ракетами Селидове: поранено бабусю та двох неповнолітніх онуків

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що обстріл Селидового стався близько 00:30. Війська РФ влучили у приватний сектор у місті трьома ракетами С-300.

У результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років. Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами та забійними ранами ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Крім того, вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.