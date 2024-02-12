Війська РФ вночі обстріляли ракетами Селидове: поранено бабусю та двох неповнолітніх онуків
У ніч проти понеділка, 12 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Селидове Донецької області. унаслідок чого поранено трьох людей, серед них - двоє дітей
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що обстріл Селидового стався близько 00:30. Війська РФ влучили у приватний сектор у місті трьома ракетами С-300.
У результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років. Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами та забійними ранами ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Крім того, вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.
- Увечері неділі, 11 лютого, російські окупанти запустили ударні дрони типу Shahed у напрямку південних регіонів України. Атака тривала до середини ночі 12 лютого. Павлоград на Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА частково знеструмлений, проблеми з теплом і водопостачанням.
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