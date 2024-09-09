Війська РФ за добу на фронті втратили 3 танки, 26 артсистем і 1150 окупантів
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті окупаційні війська втратили щонайменше 1150 своїх військових, а також низку одиниць техніки та озброєння
Зміст
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 626 410 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8639 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 906 (+9) од,
- артилерійських систем – 17 830 (+26) од,
- РСЗВ – 1180 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 897 (+33),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 262 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 3049 (+2) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+15°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.37
- EUR Купівля 45.31Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
9 вересня
07:10
Пожиттєва заборона на в'їзд до РФ та в окупацію: правозахисники розповіли про нові деталі "фільтрації" в Москві
06:49
У ЄС пригрозили Словаччині призупиненням фінансування через відхід від демократії, - Bloomberg
2024, неділя
8 вересня
23:53
Настоятель Святогірської лаври, якого судять за допомогу армії РФ, не хоче їздити на судові засідання до Слов'янська
23:46
Ексклюзив
Відгукнуться у майбутньому, - політолог Саакян про виклики у відносинах між Польщею та Україною
22:42
Сибіга звільнив свою заступницю Ірину Боровець, а також відкликав тимчасового повіреного в Грузії
22:22
Греція планує запровадити збір з відвідувачів круїзних лайнерів, щоб запобігти надмірному туризму
22:19
Латиніна заявила, що якщо Україна за деколонізацію РФ, то хай відмовиться від Криму, Донбасу і Галичини
21:22
Огляд
Велика пожежа на Тульщині, атака на Новоросійськ та знищений склад з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:04
Ексклюзив
"Можливості значно підірвані": керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС" Черниш про розвідмережу РФ у світі
20:57
Розкаже Байдену, Трампу і Гарріс: Зеленський поділився деталями плану перемоги України з конгресменами США
20:45
Оновлено
Росіяни застосували "Торнадо-С" для удару по харківському передмістю Дергачі: одна людина загинула, 12 поранені
20:19
"Агресія РФ виходить за межі України": голова МЗС Сибіга закликав партнерів збивати ворожі цілі над Україною
19:46
Ексклюзив
"За це треба розстрілювати": нардеп Кучеренко про будівництво трирівневого захисту енергооб‘єктів
19:07
Довірена особа Путіна і гастролер по окупованому Криму: помер лідер російського "КВК" Масляков
18:30
Інтерв’ю
Олег Рибачук: Якщо Україну залишать без вибору, ми можемо розпочати виробництво власної ядерної зброї, чимось нагадуючи Ізраїль