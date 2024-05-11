Військові за спинами туристів: яким буде "курортний сезон" в окупованому Бердянську
Російські загарбники анонсували "курортний сезон" у тимчасово окупованому Бердянську. Так, РФ планує заховати своїх військових за спинами туристів
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що це вже третє літо, коли окупанти обіцяють "наплив туристів" на Азовське узбережжя. Проте двічі це "сезон" був вдалий лише для підрозділів російської армії, які живуть на базах та тренуються на полігонах вздовж узбережжя.
"Цього року окупантам дуже потрібні відпочивальники. За заявами гауляйтерів про "побудову міста-курорту у Приморську" та "півмільйона відпочивальників" у Бердянську стоїть лише потреба у живому щиті", - написав Федоров.
За його словами, у готелях та на базах відпочинку за спинами туристів РФ хоче ховати своїх військових. Натомість відпочивальниками, які їдуть в Крим та на Азовське узбережжя по "сухопутному коридору", хочуть прикривати військову логістику.
- У Бердянську Запорізької області росіяни окрім будинків та квартир почали "націоналізувати" земельні ділянки.
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