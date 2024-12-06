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Військовий експерт Лакійчук припустив, коли Путін може оголосити загальну мобілізацію

Віталій Бесараб
6 грудня, 2024 п'ятниця
15:09
Війна з Росією путін

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів, що в Росії підготували всю необхідну законодавчу базу для того, щоб була можливість оголосити загальну мобілізацію вже з 25 січня 2025 року

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Окупанти в Криму згрібають усіх чоловіків й кидають їх на фронт фактично без підготовки. Іншим в Росії щастить більше й вони проходять курс молодого бійця, а інколи навіть встигають пройти бойове злагодження у підрозділі. Деякі західні експерти рахували середній термін життя російського окупанта на фронті. Зокрема, за їхніми даним такий термін становить від двох до чотирьох тижнів. Втім, варто розуміти, що один окупант живе день на фронті, а інший рік. І той, хто тримається на полі бою рік вже є досить серйозною й підготовленою силою", - пояснив Лакійчук.

За словами експерта, сьогодні окупантам починає не вистачати мобілізаційних надходжень особового складу на фронт через значні втрати.

"Російський Генштаб спирається на торішні показники при плануванні мобілізаційних заходів на наступний рік. В них така реальність, що очевидно, що мобілізаційних надходжень не вистачає. Тому зараз поки що не зрозуміло, як в Кремлі будуть вирішувати цю ситуацію й чи підуть на оголошення мобілізації. Втім, в Путіна законодавчо все підготовлено для того, щоб оголосити мобілізацію вже з 25 січня. Це звісно є загрозою для нас і нам точно не буде легко, але й не зрозуміло, як після цього і в Росії будуть розвиватись події", - додав він.

Теги:
Росія
Володимир Путін
російська армія
мобілізація
окупанти
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