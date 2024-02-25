Військовий експерт Самусь пояснив, чому не вистачає снарядів для України

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Промисловість не справляється, тобто до 2022 року в принципі вся оборонна промисловість Європи - це був бізнес. Їхні армії точно не потребували мільйонів снарядів. Навіщо французькій чи німецькій армії мільйони снарядів, якщо вони не воювали? У них операції були абсолютно іншого ґатунку, це були повітряні операції, високоточні й так далі. Мільйони звичайних боєприпасів просто можна було продавати кудись на Близький Схід, в Африку або в інші регіони, в Саудівську Аравію чи Арабські Емірати", - пояснює експерт.

За його словами це був бізнес для переважної більшості країни Європи. Самусь наголосив, що раніше вони могли випускати 10 ракет на рік, а зараз необхідні тисячі, аби покрити потреби України.

"Це виклик до промислової бази, до кадрів, де взяти цих інженерів, підготовлений персонал, де взяти верстати кінець кінцем. Навіть, я думаю, Тайвань не зможе так швидко виконати замовлення чи Корея з випуску цих високоточних верстатів, які потрібні. Проблеми є і з базовою сировиною, яка потрібна для випуску пороху - це загальновідомий факт. Тому дійсно недаремно, наприклад, президент Чехії заявив про те, що Чехія знайшла 800 тис. різноманітних боєприпасів і натівських і радянських калібрів. Я чув про Південну Корею, Південну Африку. Якщо ці країни дійсно погоджуються нам продати таку кількість снарядів, то тут тепер питання в грошах, бо знадобиться негайно знайти, я думаю, там кілька сотень мільйонів, а можливо і мільярд євро для того, щоб виконати зобов'язання", - розповів Самусь.

Директор New Geopolitics Research Network додав, що ці 800 тисяч боєприпасів дуже допоможуть українській армії, адже перекриють прогалину, яка виникла через проблеми в європейській оборонній промисловості, а американська промисловість залишилася без бюджетного фінансування, бо у них проблеми свої.