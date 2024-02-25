Військовий експерт Самусь пояснив, чому не вистачає снарядів для України
Директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь роз'яснив, що європейська оборонна промисловість раніше була орієнтована переважно на бізнес
Про це він сказав у етері Еспресо.
"Промисловість не справляється, тобто до 2022 року в принципі вся оборонна промисловість Європи - це був бізнес. Їхні армії точно не потребували мільйонів снарядів. Навіщо французькій чи німецькій армії мільйони снарядів, якщо вони не воювали? У них операції були абсолютно іншого ґатунку, це були повітряні операції, високоточні й так далі. Мільйони звичайних боєприпасів просто можна було продавати кудись на Близький Схід, в Африку або в інші регіони, в Саудівську Аравію чи Арабські Емірати", - пояснює експерт.
За його словами це був бізнес для переважної більшості країни Європи. Самусь наголосив, що раніше вони могли випускати 10 ракет на рік, а зараз необхідні тисячі, аби покрити потреби України.
"Це виклик до промислової бази, до кадрів, де взяти цих інженерів, підготовлений персонал, де взяти верстати кінець кінцем. Навіть, я думаю, Тайвань не зможе так швидко виконати замовлення чи Корея з випуску цих високоточних верстатів, які потрібні. Проблеми є і з базовою сировиною, яка потрібна для випуску пороху - це загальновідомий факт. Тому дійсно недаремно, наприклад, президент Чехії заявив про те, що Чехія знайшла 800 тис. різноманітних боєприпасів і натівських і радянських калібрів. Я чув про Південну Корею, Південну Африку. Якщо ці країни дійсно погоджуються нам продати таку кількість снарядів, то тут тепер питання в грошах, бо знадобиться негайно знайти, я думаю, там кілька сотень мільйонів, а можливо і мільярд євро для того, щоб виконати зобов'язання", - розповів Самусь.
Директор New Geopolitics Research Network додав, що ці 800 тисяч боєприпасів дуже допоможуть українській армії, адже перекриють прогалину, яка виникла через проблеми в європейській оборонній промисловості, а американська промисловість залишилася без бюджетного фінансування, бо у них проблеми свої.
- Нагадаємо, раніше цього тижня американські ЗМІ із посиланням на представників адміністрації в Вашингтоні писали, що Білий дім працює над передачею Україні нових балістичних ракет більшої дальності ATACMS. Але для цього Конгрес має схвалити новий пакет допомоги.
- Адміністрація президента США офіційно підтвердила, що розглядає можливості передачі Україні ракет ATACAMS більшої дальності, ніж тих, що передавалися раніше.
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