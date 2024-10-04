Військовий експерт Ступак: генштаб РФ прорахував наші кроки, подальше перебування на Курщині - виключно політична ціль
Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що загалом Україна контролює до 1000 квадратних кілометрів території РФ у Курській області
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Просування з нашого боку немає, також немає просування російського, але аналітики порталу DeepState відзначають, що загалом Україна контролює до 1000 квадратних кілометрів території РФ в Курській області. Тобто про 1300 вже не йдеться. Ця територія перебуває в сірій зоні", - пояснив Ступак.
За словами військового експерта, на жаль, в Курській області ми зазнаємо втрат. Є втрати серед найкращих.
"Найкращі десантно-штурмові підрозділи там перебувають, а також співробітники "Альфа" СБУ та різних спецпідрозділів ГУР. Проте здобутків поки що немає через шалений спротив. Фіксуємо спроби наступу росіян. Скільки це триватиме і яка мета, на жаль, невідомо. Президент сказав, що операція буде тривати. Хочеться вірити, що в нього є чітке розуміння, скільки часу нам потрібно там перебувати, що тримати, де відступати, або, навпаки, де переходити до наступальних дій", - зауважив Ступак.
Військовий експерт також додав, що російський генштаб прорахував наші кроки щодо операції на Курщині.
"Подальше перебування на території Курської області - це виключно політична ціль. Ми тут перебуваємо, бо поки що маємо можливості. Скільки у нас цих можливостей, ніхто не знає. Потрібно постійно інвестувати туди людей, техніку, амуніцію, боєприпаси. Водночас ми втрачаємо місто Вугледар, яке 2 роки й 1 місяць тримало оборону", - наголосив Ступак.
- Раніше повідомлялось, що бійцям ФСБ РФ, ймовірно, не вистачає підготовки та обладнання для реагування на наступ української армії в Курській області.
- В ОТУ "Сіверськ" стверджують, що російські військові обстрілюють населені пункти в Курській області, де немає українських солдатів.
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