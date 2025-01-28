Військовий експерт Ступак пояснив, чому Трамп хоче провести аудит допомоги Україні, наданої адміністрацією Байдена
Військовий експерт Іван Ступак вважає, що ініціатива Дональда Трампа провести аудит наданої допомоги Україні має на меті знайти прогалини й факти розкрадання, щоб звинуватити в цьому попередню адміністрацію президента
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Україна очікує на аудит фінансової, матеріальної та іншої допомоги від США. Зокрема, допомоги, яку США надавали Україні за рішеннями попередньої адміністрації президента. Гадаю, що Дональд Трамп спробує розіграти цю карту і знайти прогалини, де матеріальна допомога розбазарювалась, десь не доходила до військових, українські чиновники просто присвоювали собі ці кошти, або, припускаю, що чиновники ділились цими коштами з представниками адміністрації Джо Байдена. Таким чином Дональд Трамп хоче "наздогнати" колишнього президента США. Саме тому цей варіант дуже активно проговорюється й розглядається", - пояснив Ступак.
Експерт зауважив, що чимало державних органів України почали діяти більш обережно. За його словами, багато чиновників відчувають певні зміни в майбутньому після обрання президентом США Дональда Трампа.
"Також я б хотів поділитись ще однією історією. Я не буду говорити, що це за державні органи, але в деяких з них говорять про те, що немає розуміння того, що відбувається. Тому складається враження, що державна система починає гальмувати. Ніхто не поспішає, не приймає різких рішень, діє обережно, щоб не наразитись на відповідальність. Фактично ми спостерігали за активною роботою протягом 2,5 років. Зараз же наша державна система почала готуватись до певних змін у майбутньому. Це не стосується певних указів, наказів і т.д., але чимало чиновників відчувають, що щось відбувається, і тому слід діяти обережно", - додав він.
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