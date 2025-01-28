Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Військовий експерт Ступак пояснив, чому Трамп хоче провести аудит допомоги Україні, наданої адміністрацією Байдена
Ексклюзив

Військовий експерт Ступак пояснив, чому Трамп хоче провести аудит допомоги Україні, наданої адміністрацією Байдена

Віталій Бесараб
28 січня, 2025 вiвторок
15:06
Війна з Росією Зеленський, Трамп

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що ініціатива Дональда Трампа провести аудит наданої допомоги Україні має на меті знайти прогалини й факти розкрадання, щоб звинуватити в цьому попередню адміністрацію президента

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Україна очікує на аудит фінансової, матеріальної та іншої допомоги від США. Зокрема, допомоги, яку США надавали Україні за рішеннями попередньої адміністрації президента. Гадаю, що Дональд Трамп спробує розіграти цю карту і знайти прогалини, де матеріальна допомога розбазарювалась, десь не доходила до військових, українські чиновники просто присвоювали собі ці кошти, або, припускаю, що чиновники ділились цими коштами з представниками адміністрації Джо Байдена. Таким чином Дональд Трамп хоче "наздогнати" колишнього президента США. Саме тому цей варіант дуже активно проговорюється й розглядається", - пояснив Ступак.

Експерт зауважив, що чимало державних органів України почали діяти більш обережно. За його словами, багато чиновників відчувають певні зміни в майбутньому після обрання президентом США Дональда Трампа.

"Також я б хотів поділитись ще однією історією. Я не буду говорити, що це за державні органи, але в деяких з них говорять про те, що немає розуміння того, що відбувається. Тому складається враження, що державна система починає гальмувати. Ніхто не поспішає, не приймає різких рішень, діє обережно, щоб не наразитись на відповідальність. Фактично ми спостерігали за активною роботою протягом 2,5 років. Зараз же наша державна система почала готуватись до певних змін у майбутньому. Це не стосується певних указів, наказів і т.д., але чимало чиновників відчувають, що щось відбувається, і тому слід діяти обережно", - додав він.

  • Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
  • У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
  • ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, й зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
  • 25 січня президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України
     
Теги:
Україна
Джо Байден
Дональд Трамп
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
+5.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.86
    Купівля 41.86
    Продаж 42.35
  • EUR
    Купівля 43.75
    Продаж 44.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 січня
15:31
Олександр Прокудін
Утричі менше, ніж до повномасштабної війни: на правобережжі Херсонщині проживають 145 тис. людей
15:25
ЗСУ
Торік кількість військових на курсах іноземних мов у вишах зросла на 14%
15:25
Рава-Руська
Вартість квитків з України до Польщі й Угорщини зросте: раніше діяли знижки
15:08
Судно AROYAT
Кораблі США та Великої Британії повернулися до Червоного моря після обіцянки хуситів не атакувати їх
14:56
Євробачення-2025: Україна виступить у першій частині першого півфіналу
14:51
школа в окупації
Керівник ЦПД Коваленко розповів, як окупанти поширюють вплив на дітей на ТОТ
14:44
"Щеплення від руского міра": "Квартал 95" анонсував фільм "Раша гудбай" і показав тизер
14:32
шкільний автобус
Уряд спрямував 1,6 млрд грн на придбання шкільних автобусів
14:07
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:03
OPINION
Маск підтримує радикалів у ФРН в інтересах свого бізнесу
13:49
СБУ затримала двох мешканців Кременчука під час фотографування винищувачів F-16 на замовлення РФ
13:48
Урядова делегація РФ уперше після повалення режиму Асада прибула до Сирії для перемовин щодо своїх військових баз
13:47
Оновлено
ВЛК
В Україні запроваджують електронні скерування на проходження ВЛК
13:45
мобілізація в РФ
Росіянам вдалося мобілізувати на ТОТ понад 10 тис. українців, – Коваленко
13:36
булінг
На Миколаївщині група підлітків побила 12-річну дівчину: поліція почала розслідування
13:15
Херсонська область
РФ вдарила по Антонівці на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку
13:09
Оновлено
Александар Вучич
Прем'єр Сербії Вучевич оголосив про відставку. Перед тим президент Вучич анонсував масштабні зміни в уряді
13:02
Кліматичні активісти з Just Stop Oil зірвали виставу в Королівському театрі у Лондоні
12:56
Хосе Мануель Альбарес
До України прибув міністр закордонних справ Іспанії Альбарес
12:49
Дмитро Кліменков
Кабмін звільнив Кліменкова з посади заступника міністра оборони
12:43
сніг_зима
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати похолодання
12:36
Міноборони розробляє зимовий одяг та полегшені бронежилети для жінок-військових
12:34
Синєгубов заперечив окупацію Дворічної на Харківщині: у селищі тривають бойові дії
12:30
винищувач Mirage 2000
У МЗС Франції підтвердили, що винищувачі Mirage будуть в Україні до кінця першого кварталу
12:24
Ексклюзив
порт Тартус
Військовий експерт проаналізував, куди РФ переміщує військову техніку з Тартуса
12:21
Іран
Іран застеріг Ізраїль та США від атак на ядерні об'єкти країни, пригрозивши "негайною та рішучою" відповіддю
12:20
Окупаційний "суд" у Донецьку засудив захисника Маріуполя з Грузії
12:02
OPINION
Чому не варто сподіватися на якесь "переговорне диво"
12:01
Оновлено
Одеса обстріл
РФ запустила БПЛА по Україні: на Харківщині та в Одесі є постраждалі, в Умані пошкоджений енергооб'єкт
11:54
Оновлено
Через атаки РФ минулої доби на Донеччині загинули дві людини, є поранений
11:53
Tesla авто
У Польщі закликали не купувати автівки Tesla через підтримку Маском проросійської партії AfD
11:43
Укрпошта припинила роботу в Покровську, працюватимуть пересувні відділення
11:39
На вільну територію України повернули з окупації 5 дітей
11:15
Передавали наркотики до Київського СІЗО й тероризували його утриманців: правоохоронці затримали угруповання
11:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як зупинка допомоги Трампом вдарила по підтримці України і як одним ударом Росія знищила три покоління української родини. Акценти світових ЗМІ 28 січня
11:06
У Стокгольмі затримали чоловіка, який намагався в'їхати на територію посольства Росії
11:06
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Украй важливо, щоб міністр оборони аргументував свої дії послам G7: Згурець про ситуацію довкола АОЗ
11:01
Державний Прапор України
Важливий день в історії: затвердження Державного прапора України
10:55
електроенергія
На Черкащині внаслідок нічної дронової атаки знеструмлені 72 населені пункти: ситуація в енергосистемі 28 січня
10:39
бійці ССО
Бійці ССО зачистили ворожі позиції на Курщині та захопили важливі трофеї РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV