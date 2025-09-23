Військовий-контрактник, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, отримав 15 років тюрми

Про це повідомляє СБУ.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки, якого восени 2024 року затримали на прикордонні Сумщини.

Як встановило розслідування, зловмисник відстежував локації Сил оборони на території північно-східного регіону, по яких рашисти готували повітряні удари та артобстріли. Ворожим агентом виявився завербований російським ГРУ контрактник однієї з військових частин України, який самовільно залишив місце служби.

Після втечі з пункту постійної дислокації дезертир почав шукати заробітків у телеграм-каналах. Там він потрапив у поле зору воєнної розвідки РФ, яка пообіцяла йому гроші в обмін на співпрацю.

Перебуваючи спочатку на Вінниччині, агент обходив місцевість та відстежував позиції радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп, які обороняють повітряний простір регіону.

Такі розвіддані росіяни планували використати для підготовки нових серій ракетно-дронових атак по критичній інфраструктурі області в обхід української ППО.

Згодом ворожого поплічника перекинули до Сумщини, де він на два тижні орендував квартиру поблизу російського кордону.

Там агент видавав себе за військового при виконанні, щоб увійти в довіру до місцевих жителів. У такий спосіб він сподівався зібрати інформацію про пункти базування українських захисників.

Надалі зловмисник мав додатково підпалити релейні шафи на ділянках Укрзалізниці, щоб ускладнити транспортну логістику на передову.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за трьома статтями кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; диверсія, вчинена в умовах воєнного стану; дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану.