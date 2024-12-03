Військовий РФ здав партизанам місце дислокації ППО та штабу свого підрозділу на Донеччині

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що з ними зв'язався військовий зі складу російського угруповання військ "Восток", що дислокується у Донецькій області.

Він передав дані про розташування польового складу, місце дислокації системи ППО і штабу свого підрозділу.

"Усі подробиці ми не розкриваємо, щоб не наражати на небезпеку нашого агента. Отриману інформацію оперативно передано Силам оборони України для подальшого реагування та опубліковано після узгодження з ними", - заявили в "Атеш".