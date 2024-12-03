Військовий РФ здав партизанам місце дислокації ППО та штабу свого підрозділу на Донеччині
Російський військовий вийшов на зв'язок з партизанами у Донецькій області і передав їм місце розташування ворожої протиповітряної оборони
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
Зазначається, що з ними зв'язався військовий зі складу російського угруповання військ "Восток", що дислокується у Донецькій області.
Він передав дані про розташування польового складу, місце дислокації системи ППО і штабу свого підрозділу.
"Усі подробиці ми не розкриваємо, щоб не наражати на небезпеку нашого агента. Отриману інформацію оперативно передано Силам оборони України для подальшого реагування та опубліковано після узгодження з ними", - заявили в "Атеш".
- Також раніше агенти партизанського руху "Атеш" розвідали великий польовий артилерійський склад російських окупантів поблизу населеного пункту Берестове Донецької області.
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