Військовозобовʼязані з відстрочкою чи бронюванням не направляються на проходження ВЛК, - Міноборони

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це регулюється порядком проведення призову на військову службу під час мобілізації, згідно з постановою Кабміну № 560 від 16 травня 2024 року.

Проте є винятки, коли військовозобов'язані з відстрочкою або бронюванням все ж мають пройти медичний огляд, зокрема:

якщо вони йдуть на військову службу за контрактом;

якщо їх раніше визнали обмежено придатними, але вони не проходили повторного огляду (це не стосується осіб з інвалідністю);

якщо вони виявили бажання пройти медичний огляд за власною ініціативою.

