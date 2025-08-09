Військовозобовʼязані з відстрочкою чи бронюванням не направляються на проходження ВЛК, - Міноборони
Міністерство оборони України пояснило, що військовозобов'язані, які мають чинну відстрочку від призову або бронювання, не проходять військово-лікарську комісію
Про це повідомляється на сайті Міноборони.
"Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це регулюється порядком проведення призову на військову службу під час мобілізації, згідно з постановою Кабміну № 560 від 16 травня 2024 року.
Проте є винятки, коли військовозобов'язані з відстрочкою або бронюванням все ж мають пройти медичний огляд, зокрема:
- якщо вони йдуть на військову службу за контрактом;
- якщо їх раніше визнали обмежено придатними, але вони не проходили повторного огляду (це не стосується осіб з інвалідністю);
- якщо вони виявили бажання пройти медичний огляд за власною ініціативою.
Читайте також: "Контракт 18-24" для операторів дронів: Міноборони уточнило особливості служби
- В оновленій версії застосунку "Резерв+" 6 серпня з'явилися дві нові опції відстрочки від мобілізації: для чоловіків, чиї дружини мають інвалідність I або II групи, і навпаки, а також для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників.
