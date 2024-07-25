Визволення з РФ цивільних заручників в обмін на колаборантів: Україна запустила проєкт "Хочу к своим"
Українські спецслужби створили проєкт повернення українців з російського полону "Хочу к своим" - дасть можливість обмінювати полонених українців на зрадників і колаборантів
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає LB.ua.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим" - hochuksvoim. com.
"Першою ціллю проєкту є оприлюднення на сайті "Хочу к своим" інформації про засуджених російських колаборантів, агентів, зрадників, що співпрацювали або допомагали російських окупаційним силам у війні проти України", - заявив Юсов.
На сайті також буде опція "згода на обмін", коли засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на українців з російського полону.
За словами Юсова, ще однією умовою є дати можливість громадянам України, які досі співпрацюють з російським ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах.
"Третя мета - через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, що мають якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, поділитися нею. Ще одна мета цієї гуманітарної ініціативи - допомогти громадянам, що з якихось причин хочуть виїхати до Росії, подати через сайт заявку через спеціальну форму", - додаю Юсов.
- У Дії запрацював міжнародний Реєстр збитків у Гаазі. Відтепер українці можуть подати заяву про знищене внаслідок російської агресії житло.
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