Визволення з РФ цивільних заручників в обмін на колаборантів: Україна запустила проєкт "Хочу к своим"

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає LB.ua.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим" - hochuksvoim. com.

"Першою ціллю проєкту є оприлюднення на сайті "Хочу к своим" інформації про засуджених російських колаборантів, агентів, зрадників, що співпрацювали або допомагали російських окупаційним силам у війні проти України", - заявив Юсов.

На сайті також буде опція "згода на обмін", коли засуджений колаборант зможе дати згоду на обмін на українців з російського полону.

За словами Юсова, ще однією умовою є дати можливість громадянам України, які досі співпрацюють з російським ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах.

"Третя мета - через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, що мають якусь інформацію про діяльність ворожих агентів, поділитися нею. Ще одна мета цієї гуманітарної ініціативи - допомогти громадянам, що з якихось причин хочуть виїхати до Росії, подати через сайт заявку через спеціальну форму", - додаю Юсов.