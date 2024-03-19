"Влада Києва за підтримки Заходу перейшла до терористичних методів": російські фейки і маніпуляції за 19 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 19 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російський диктатор Володимир Путін заявив: "Влада Києва за підтримки Заходу перейшла до терористичних методів, зокрема обстрілів мирних міст і замахів на представників влади".
Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" опублікував рекламний постер занять з плавання для немовлят, що буцімто проходять на Закарпатті, зі слоганом "Плавання для немовлят! Пливемо в нове життя в ЄС! З нами ваш малюк зможе переплисти навіть Тису!".
Маніпуляція: Російська пропагандистка Маргаріта Симоньян заявила: "Для нас немає "старої нової території". Усі наші нові регіони — це такі ж наші регіони".
- 19 березня російська розвідка запустила фейк, буцімто Франція готує до відправки в Україну 2 тис. солдатів.
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