Внаслідок нічної атаки РФ загинули 4 людини, 16 постраждали, - Зеленський

Про це він повідомив у Telegram.

"На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - заявив Зеленський.

Усього, за даними президента, ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", - наголосив Зеленський.