Внаслідок нічної атаки РФ загинули 4 людини, 16 постраждали, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ 27 серпня, під час якої загинули 4 людини, ще 16 - отримали поранення
Про це він повідомив у Telegram.
"На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - заявив Зеленський.
Усього, за даними президента, ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.
"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", - наголосив Зеленський.
- Увечері 26 серпня Росія запустила ударні дрони та ракети по території України: у Кривому Розі окупанти поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також є жертви у Запорізькій області.
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