Вночі на 24 вересня Росія атакує Україну дронами та ракетами
Увечері 23 вересня російські окупати запустили на територію України бойові дрони, в кількох областях лунали вибухи
Де лунали вибухи і працювала ППО
О 1:18 Суспільне повідомило про звук вибухів у Полтавській громаді.
О 1:45 та 3:49 Київська ОВА повідомила про роботу сил протиповітряної оборони.
О 3:55 ППО працювала на Черкащині. Суспільне повідомило про звуки вибухів в області о 4:57 та 5:22.
О 5:33 звук вибуху пролунав у Сумах, повідомило Суспільне.
Ракетний удар по Харкову
О 3:39 міський голова Терехов повідомив про сильний вибух в місті.
"Приліт у Київському районі міста. Попередньо ракета. Влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", - написав він о 4:20.
Рух дронів від ПС
Перші дрони з'явилися о 21:56 на Сумщині у напрямку Чернігівщини, а також у напрямку Полтавщини та Харківщини. "Шахеди" також були на межі Полтавської та Черкаської областей, курс південно-західний. За 15 хвилин дрони зафіксували на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.
Станом на 22:45 БПЛА зафіксували
- в районі Черкас.
- на межі Полтавської, Сумської та Чернігівської областей;
- на сході Миколаївщини, курс на північ;
- на Херсонщині прямували на Миколаївщину, курс північно-західний;
- нову групу з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.
О 22:35 дрони:
- на Сумщині у південній та центральній частині, курсом на південний захід (Полтавщина), у східній частині курс на захід (Чернігівщина);
- в районі Оржиці (Полтавщина) курсом на Черкаси;
- на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на північний захід.
Приблизно опівночі:
- Нові групи дронів на півдні Миколаївської області, курс на північ.
- "Шахеди" на Миргород з півночі та сході.
О 1:16 дрони рухались:
- З Київщини на Житомирщину західним курсом;
- З Чернігівщини на Київщину західним курсом;
- 3 Полтавщини на Київщину західним курсом;
- З Черкащини на Київщину північно-західним курсом;
- У центральній частині Полтавщини (між Миргородом та Полтавою) на південь та південний захід;
- На Сумщині у напрямку Полтавщини;
- З Одещини на Вінниччину північно-західним курсом;
- У центральній частині Одеської області курсом на Вінниччину;
- Нові групи БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.
За годину до цього додався дрон з Вінниччини, що прямував у напрямку Хмельницької області.
Станом на 3:30 "шахеди" фіксували:
- Декілька груп у Полтавській області тримали курс на Миргород;
- На півночі Полтавщини, курс на захід;
- На Полтавщині (район Хоролу), курс на захід;
- На півдні Полтавщини, курсом на Кременчук;
- На південному заході Харківщини, заходили у Полтавську область західним курсом;
- З Дніпропетровщини на Полтавщину, курс північно-західний;
- На півдні Черкащини курс на захід та на схід;
- У центральній частині Черкащини у напрямку Черкас із заходу;
- В районі Переяслава курс на захід;
- На півдні Київщини, курс північно-східний;
- На півночі та півдні Кіровоградської області, курс на північ.
- На межі Миколаївської та Кіровоградської областей, північно-західним курсом.
Рух ударних дронів станом на 4:24:
- На півдні Київщини - в напрямку Білої Церкви з півдня та сходу;
- Західніше від Переяслава, рух на захід;
- Групи БпЛА на сході Черкащини, рух на захід;
- В районі Новоархангельська (Кіровоградська область) північно-західний напрямок;
- На межі Полтавської та Черкаської областей курсом на Київщину;
- Курсом на Миргород з півдня Полтавщини;
- Район Лохвиці (Полтавщина), курс північно-західний.
Станом на 5:44 дрони рухаються:
- З Чернігівщини на Київщину, курс південно-західний:
- На сході Київщини, курс південно-західний;
- Західним курсом з Сумщини на Чернігівщину;
- З Харківщини на Дніпропетровщину.
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