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Вночі на 24 вересня Росія атакує Україну дронами та ракетами

Євген Козярін
24 вересня, 2024 вiвторок
05:49
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Увечері 23 вересня російські окупати запустили на територію України бойові дрони, в кількох областях лунали вибухи

Зміст

Де лунали вибухи і працювала ППО

О 1:18 Суспільне повідомило про звук вибухів у Полтавській громаді. 

О 1:45 та 3:49 Київська ОВА повідомила про роботу сил протиповітряної оборони.

О 3:55 ППО працювала на Черкащині. Суспільне повідомило про звуки вибухів в області о 4:57 та 5:22.

О 5:33 звук вибуху пролунав у Сумах, повідомило Суспільне.

Ракетний удар по Харкову

О 3:39 міський голова Терехов повідомив про сильний вибух в місті.

"Приліт у Київському районі міста. Попередньо ракета. Влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", - написав він о 4:20.

Рух дронів від ПС

Перші дрони з'явилися о 21:56 на Сумщині у напрямку Чернігівщини, а також у напрямку Полтавщини та Харківщини. "Шахеди" також були на межі Полтавської та Черкаської областей, курс південно-західний. За 15 хвилин дрони зафіксували на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.

Станом на 22:45 БПЛА зафіксували 

  • в районі Черкас.
  • на межі Полтавської, Сумської та Чернігівської областей;
  • на сході Миколаївщини, курс на північ;
  • на Херсонщині прямували на Миколаївщину, курс північно-західний;
  • нову групу з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

О 22:35 дрони:

  • на Сумщині у південній та центральній частині, курсом на південний захід (Полтавщина), у східній частині курс на захід (Чернігівщина);
  • в районі Оржиці (Полтавщина) курсом на Черкаси;
  • на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на північний захід.

Приблизно опівночі:

  • Нові групи дронів на півдні Миколаївської області, курс на північ.
  • "Шахеди" на Миргород з півночі та сході.

О 1:16 дрони рухались:

  • З Київщини на Житомирщину західним курсом;
  • З Чернігівщини на Київщину західним курсом;
  • 3 Полтавщини на Київщину західним курсом;
  • З Черкащини на Київщину північно-західним курсом;
  • У центральній частині Полтавщини (між Миргородом та Полтавою) на південь та південний захід;
  • На Сумщині у напрямку Полтавщини;
  • З Одещини на Вінниччину північно-західним курсом;
  • У центральній частині Одеської області курсом на Вінниччину;
  • Нові групи БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

За годину до цього додався дрон з Вінниччини, що прямував у напрямку Хмельницької області.

Станом на 3:30 "шахеди" фіксували:

  • Декілька груп у Полтавській області тримали курс на Миргород;
  • На півночі Полтавщини, курс на захід;
  • На Полтавщині (район Хоролу), курс на захід;
  • На півдні Полтавщини, курсом на Кременчук;
  • На південному заході Харківщини, заходили у Полтавську область західним курсом;
  • З Дніпропетровщини на Полтавщину, курс північно-західний;
  • На півдні Черкащини курс на захід та на схід;
  • У центральній частині Черкащини у напрямку Черкас із заходу;
  • В районі Переяслава курс на захід;
  • На півдні Київщини, курс північно-східний;
  • На півночі та півдні Кіровоградської області, курс на північ.
  • На межі Миколаївської та Кіровоградської областей, північно-західним курсом.

Рух ударних дронів станом на 4:24:

  • На півдні Київщини - в напрямку Білої Церкви з півдня та сходу;
  • Західніше від Переяслава, рух на захід;
  •  Групи БпЛА на сході Черкащини, рух на захід;
  • В районі Новоархангельська  (Кіровоградська область) північно-західний напрямок;
  • На межі Полтавської та Черкаської областей курсом на Київщину;
  • Курсом на Миргород з півдня Полтавщини;
  • Район Лохвиці (Полтавщина), курс північно-західний.

Станом на 5:44 дрони рухаються:

  • З Чернігівщини на Київщину, курс південно-західний:
  • На сході Київщини, курс південно-західний;
  • Західним курсом з Сумщини на Чернігівщину;
  • З Харківщини на Дніпропетровщину.

Теги:
військові
ППО
безпілотник
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