Вночі на 24 вересня Росія атакує Україну дронами та ракетами

Де лунали вибухи і працювала ППО

О 1:18 Суспільне повідомило про звук вибухів у Полтавській громаді.

О 1:45 та 3:49 Київська ОВА повідомила про роботу сил протиповітряної оборони.

О 3:55 ППО працювала на Черкащині. Суспільне повідомило про звуки вибухів в області о 4:57 та 5:22.

О 5:33 звук вибуху пролунав у Сумах, повідомило Суспільне.

Ракетний удар по Харкову

О 3:39 міський голова Терехов повідомив про сильний вибух в місті.

"Приліт у Київському районі міста. Попередньо ракета. Влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", - написав він о 4:20.

Рух дронів від ПС

Перші дрони з'явилися о 21:56 на Сумщині у напрямку Чернігівщини, а також у напрямку Полтавщини та Харківщини. "Шахеди" також були на межі Полтавської та Черкаської областей, курс південно-західний. За 15 хвилин дрони зафіксували на Херсонщині у напрямку Миколаївщини.

Станом на 22:45 БПЛА зафіксували

в районі Черкас.

на межі Полтавської, Сумської та Чернігівської областей;

на сході Миколаївщини, курс на північ;

на Херсонщині прямували на Миколаївщину, курс північно-західний;

нову групу з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

О 22:35 дрони:

на Сумщині у південній та центральній частині, курсом на південний захід (Полтавщина), у східній частині курс на захід (Чернігівщина);

в районі Оржиці (Полтавщина) курсом на Черкаси;

на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курсом на північний захід.

Приблизно опівночі:

Нові групи дронів на півдні Миколаївської області, курс на північ.

"Шахеди" на Миргород з півночі та сході.

О 1:16 дрони рухались:

З Київщини на Житомирщину західним курсом;

З Чернігівщини на Київщину західним курсом;

3 Полтавщини на Київщину західним курсом;

З Черкащини на Київщину північно-західним курсом;

У центральній частині Полтавщини (між Миргородом та Полтавою) на південь та південний захід;

На Сумщині у напрямку Полтавщини;

З Одещини на Вінниччину північно-західним курсом;

У центральній частині Одеської області курсом на Вінниччину;

Нові групи БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

За годину до цього додався дрон з Вінниччини, що прямував у напрямку Хмельницької області.

Станом на 3:30 "шахеди" фіксували:

Декілька груп у Полтавській області тримали курс на Миргород;

На півночі Полтавщини, курс на захід;

На Полтавщині (район Хоролу), курс на захід;

На півдні Полтавщини, курсом на Кременчук;

На південному заході Харківщини, заходили у Полтавську область західним курсом;

З Дніпропетровщини на Полтавщину, курс північно-західний;

На півдні Черкащини курс на захід та на схід;

У центральній частині Черкащини у напрямку Черкас із заходу;

В районі Переяслава курс на захід;

На півдні Київщини, курс північно-східний;

На півночі та півдні Кіровоградської області, курс на північ.

На межі Миколаївської та Кіровоградської областей, північно-західним курсом.

Рух ударних дронів станом на 4:24:

На півдні Київщини - в напрямку Білої Церкви з півдня та сходу;

Західніше від Переяслава, рух на захід;

Групи БпЛА на сході Черкащини, рух на захід;

В районі Новоархангельська (Кіровоградська область) північно-західний напрямок;

На межі Полтавської та Черкаської областей курсом на Київщину;

Курсом на Миргород з півдня Полтавщини;

Район Лохвиці (Полтавщина), курс північно-західний.

Станом на 5:44 дрони рухаються: