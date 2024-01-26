Вночі окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині: поранено 6 людей, серед них діти
Серед ночі 26 січня росіяни вдарили по Мирнограду й поранили 6 людей, серед яких двоє дітей. Зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
"Серед ночі росіяни вдарили по Мирнограду — 6 людей поранено. Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога, один чоловік доставлений в лікарню — решта госпіталізації не потребує", - написав він.
За його словами, російська ракета зруйнувала адмінбудівлю, пошкодила сім 5-поверхівок, крамницю, підприємство, школу і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки.
На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.
Фото: https://t.me/VadimFilashkin_donoda
Фото: https://t.me/VadimFilashkin_donoda
- Окупаційні війська вночі 26 січня атакували Херсон ракетами С-300. Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримала місцева жителька.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе