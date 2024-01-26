Вночі окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині: поранено 6 людей, серед них діти

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Серед ночі росіяни вдарили по Мирнограду — 6 людей поранено. Серед постраждалих двоє дітей. Усім пораненим надана необхідна медична допомога, один чоловік доставлений в лікарню — решта госпіталізації не потребує", - написав він.

За його словами, російська ракета зруйнувала адмінбудівлю, пошкодила сім 5-поверхівок, крамницю, підприємство, школу і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки.

На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Фото: https://t.me/VadimFilashkin_donoda

Фото: https://t.me/VadimFilashkin_donoda