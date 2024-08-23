Вночі РФ атакувала Україну двома "іскандерами" та 16 БПЛА: що збила українська ППО

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів"", - звітував він.

За словами командувача, ще два безпілотники були локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила.

Протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.