Вночі РФ атакувала Україну двома "іскандерами" та 16 БПЛА: що збила українська ППО
У ніч на 23 серпня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16 ударними БПЛА типу Shahed із Курської області
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів"", - звітував він.
За словами командувача, ще два безпілотники були локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила.
Протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
- Російська терористична армія вночі четверга, 22 серпня, атакувала територію України ударними безпілотниками та ракетами: у Сумах пролунав вибух.
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