Вночі росіяни випустили по Україні "Іскандер-М" та 22 безпілотники: скільки знищила українська ППО

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

У ніч на 26 липня 2024 року противник вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ по Донеччині та ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямків: мису Чауда у Криму та російського Курська.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 "шахедів", 20 із яких збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях, звітує Олещук.

"Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил" - додав він.