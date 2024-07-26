Вночі росіяни випустили по Україні "Іскандер-М" та 22 безпілотники: скільки знищила українська ППО
У ніч на 26 липня росіяни вдарили по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" та 22 ударними БПЛА типу "Shahed". Українські воїни ППО збили 20 безпілотників
Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.
У ніч на 26 липня 2024 року противник вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ по Донеччині та ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямків: мису Чауда у Криму та російського Курська.
Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 "шахедів", 20 із яких збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях, звітує Олещук.
"Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил" - додав він.
- Російська терористична армія уночі четверга, 25 липня, запустила на територію України "шахеди": у Київській області працювала ППО, на Одещині двоє постраждалих.
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