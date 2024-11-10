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Вночі щонайменше 10 "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн

Катерина Ганжа
10 листопада, 2024 неділя
14:13
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

У ніч з 9 на 10 листопада щонайменше 10 російських дронів-камікадзе типу "шахед" залетіли на територію Білорусі з України

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Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Дрони проходили через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, залітали із Чорнобиля і Лоєва, і долітали до Мозирського району", - йдеться у повідомленні.

У моніторинговій групі розповіли, що перший дрон залетів о 00:06 на Комарин. Далі "шахеди" заходили о 00:22, 00:44, 00:59, 01:01, 01:40, 02:09, 02:17 і 03:00.

Фото: Беларускі Гаюн

Також зазначається, що частина "шахедів", які заходили в "білоруський коридор", пізніше розверталися над Білоруссю і летіли у зворотному напрямку. 

"Так один із дронів повернувся на Чернігівщину, повторно залетів у Білорусь уже в Гомельському районі і звідти пішов на Росію", - додали в моніторинговій групі.

Повідомляється, що за попередніми даними, над територією Білорусі зникли щонайменше 3 російські "шахеди".

  • Вранці 10 листопада, після нічної російської атаки БПЛА на Україну, у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Білорусь
безпілотник
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