Воїни 47-ї ОМБр розгромили елітну російську штурмову групу на Авдіївському напрямку
Українські воїни зупинили наступ елітної російської штурмової групи на Авдіївському напрямку
Про це повідомляє телеграм-канал 47-ї окремої механізованої бригади.
Українські воїни розгромили елітну російську штурмову групу з 15-ї окремої гвардійської бригади РФ.
"Воїни 47-ї ОМБр зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їх техніку на Авдіївському напрямку! Сталося це завдяки успішним влучанням роти ударних БПЛА у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі". Працюємо далі! Битва триває!", - йдеться у повідомленні під відео.
- Протягом доби 1 березня росіяни 25 разів намагались прорвати оборону на Новопавлівському напрямку. ЗСУ відбили 20 атак ворога на Авдіївському напрямку.
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