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Воїни 47-ї ОМБр розгромили елітну російську штурмову групу на Авдіївському напрямку

1 березня, 2024 п'ятниця
20:12
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Українські воїни зупинили наступ елітної російської штурмової групи на Авдіївському напрямку

Про це повідомляє телеграм-канал 47-ї окремої механізованої бригади.

Українські воїни розгромили елітну російську штурмову групу з 15-ї окремої гвардійської бригади РФ. 

"Воїни 47-ї ОМБр зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їх техніку на Авдіївському напрямку! Сталося це завдяки успішним влучанням роти ударних БПЛА у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі". Працюємо далі!  Битва триває!", - йдеться у повідомленні під відео.

  • Протягом доби 1 березня росіяни 25 разів намагались прорвати оборону на Новопавлівському напрямку. ЗСУ відбили 20 атак ворога на Авдіївському напрямку.
Теги:
Відео
Україна
Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
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втрати окупантів
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