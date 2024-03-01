Воїни 47-ї ОМБр розгромили елітну російську штурмову групу на Авдіївському напрямку

Про це повідомляє телеграм-канал 47-ї окремої механізованої бригади.

Українські воїни розгромили елітну російську штурмову групу з 15-ї окремої гвардійської бригади РФ.

"Воїни 47-ї ОМБр зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їх техніку на Авдіївському напрямку! Сталося це завдяки успішним влучанням роти ударних БПЛА у взаємодії з легендарними екіпажами "Бредлі". Працюємо далі! Битва триває!", - йдеться у повідомленні під відео.