"Вони хотіли, щоб Україна перемогла так, аби Росія не програла", - Зеленський про позицію союзників щодо війни

Про це повідомив Зеленський журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вони хотіли, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що це так не працює. Щоб Україна перемогла, нам потрібно дати все, з чим перемагають", - заявив Зеленський.

Водночас він наголосив, що погоджується зі словами президента Франції Еммануеля Макрона про проведення в Україні тренувань українських військових.

"Все це могло б бути кроком, який підштовхнув би й інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні", - додав лідер України.