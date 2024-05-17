"Вони хотіли, щоб Україна перемогла так, аби Росія не програла", - Зеленський про позицію союзників щодо війни
Президент Володимир Зеленський вважає, що партнери України бояться програшу Росії у війні
Про це повідомив Зеленський журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".
"Вони хотіли, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що це так не працює. Щоб Україна перемогла, нам потрібно дати все, з чим перемагають", - заявив Зеленський.
Водночас він наголосив, що погоджується зі словами президента Франції Еммануеля Макрона про проведення в Україні тренувань українських військових.
"Все це могло б бути кроком, який підштовхнув би й інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні", - додав лідер України.
- Напередодні Зеленський заявив, що російська окупаційна армія просунулася не більше, ніж на 10 км на Харківському напрямку.
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