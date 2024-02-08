Вони стратегічно вирішують, де зупиняти Росію: дипломат Чалий про зустріч Шольца і Байдена

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Німеччина дійсно прокинулася, НАТО підсилилися, розуміючи ризики для країн Центральної Європи. Що зараз реально розглядається? Вони стратегічно вирішують, де зупиняти Росію, чи на кордонах НАТО, чи в Україні. Насправді зупинити в Україні потребує зовсім іншої концентрації зусиль, які були на певних етапах цієї війни, та іншої динаміки постачань військової допомоги. Тому Шольц і Байден будуть говорити про те, як вони бачать ці можливості. Політичну ставку Джозеф Байден зробив, що є хорошим сигналом. Він багато у чому це вимушено зробив, бо так його Трамп позиціонував, що Байден відповідає за кампанію в Європі, таким чином частиною виборчої кампанії Джозефа Байдена стане протидія російській агресії", - зауважив Валерій Чалий.

На його думку, Шольц та Байден також будуть говорити про роль євроатлантичного партнерства та розподіляти, як Німеччина та інші країни можуть долучитися до цього. Це дуже важлива зустріч для координації євроатлантичного союзництва на передодні ювілейного саміту НАТО у липні.

"Ми не почуємо якихось конкретних заяв, але по настроях багато що відчуємо. Байден та Шольц проінформують своїх європейських колег щодо координації зусиль. На мою думку, це хороший час правильно спланувати подальші дії. Наголошу, що зовнішня підтримка та всерішучість, коли у них своя стратегія, своє бачення – це необхідний, але недостатній фактор нашої перемоги. Зараз треба розуміти, що Україні потрібні як спільні, так і свої виробництва озброєнь, також треба приймати швидкі, незабюрократизовані рішення. Дуже важлива розмова президента України з Шольцем та Баденом після їхньої зустрічі, потрібно не зволікаючи почути позиції та скоординувати дії, бо зараз один з найкритичніших моментів цієї довгої війни", - підкреслив дипломат.

Чалий висловив сподівання, що після зустрічі Байден та Шольц заявлять про конкретну та швидку допомогу Україні найближчим часом.