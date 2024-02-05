Ворог, імовірно, завіз вибухівку на об'єкти критичної інфраструктури окупованої Херсонщини, - перший заступник голови облради
Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що російські загарбники провели на об'єктах критичної інфраструктури окупованих громад Херсонщини інженерні роботи, які не були пов'язані з безпекою цих об'єктів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Є інформація, що у деяких населених пунктах поруч з річкою Дніпро Олешківського та Каховського районів окупанти дійсно провели якісь інженерні роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Ці роботи не були пов'язані з безпекою цих об'єктів. Тобто, імовірно, завозилася вибухівка і, можливо, загарбники провели додаткове замінування цієї інфраструктури, тому що раніше вони вже проводили такі роботи на деяких локаціях", - зауважив перший заступник голови Херсонської обласної ради.
Юрій Соболевський додав, що також є інформація про створення ворогом додаткових фортифікаційних споруд і постійного додаткового мінування територій.
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