Ворог, імовірно, завіз вибухівку на об'єкти критичної інфраструктури окупованої Херсонщини, - перший заступник голови облради

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є інформація, що у деяких населених пунктах поруч з річкою Дніпро Олешківського та Каховського районів окупанти дійсно провели якісь інженерні роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Ці роботи не були пов'язані з безпекою цих об'єктів. Тобто, імовірно, завозилася вибухівка і, можливо, загарбники провели додаткове замінування цієї інфраструктури, тому що раніше вони вже проводили такі роботи на деяких локаціях", - зауважив перший заступник голови Херсонської обласної ради.



Юрій Соболевський додав, що також є інформація про створення ворогом додаткових фортифікаційних споруд і постійного додаткового мінування територій.