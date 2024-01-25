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"НАТО збирається захопити "6 суб'єктів РФ": росіяни запустили новий фейк

25 січня, 2024 четвер
00:00
Війна з Росією Ріші Сунак та Володимир Зеленський

Російська пропаганда просуває фейк, нібито НАТО збирається захопити "6 суб‘єктів РФ"

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"У договорі про гарантії безпеки, який Велика Британія підписала з Україною, йдеться про те, що ЗСУ – фактично частина НАТО, а мета проксі-війни – захопити шість субʼєктів РФ: "ЛНР", "ДНР", Херсонську та Запорізьку області, республіку Крим та місто Севастополь", - про це пишуть російські ЗМІ.

Пропагандисти маніпулюють суттю договору.

"Він передбачає, що Велика Британія надаватиме Україні всебічну допомогу для захисту та відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, а також допомагатиме протидіяти будь-якій військовій ескалації або новій агресії з боку Росії", - пише SPRAVDI.

У Центрі наголошують: те, що ЗСУ розвиваються і переходять до концепцій та оперативних процедур НАТО, не робить їх бійцями Альянсу.

"А повернення тимчасово окупованих РФ територій України під контроль Києва – не "захоплення субʼєктів РФ", а їх деокупація", - йдеться у повідомленні.

  • 24 січня російська пропаганда поширює фейкове відео, нібито українець закликав поляків вбивати росіян.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Крим
Донбас
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
НАТО
Велика Британiя
"ДНР"
"ЛНР"
деокупація України
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