"НАТО збирається захопити "6 суб'єктів РФ": росіяни запустили новий фейк
Російська пропаганда просуває фейк, нібито НАТО збирається захопити "6 суб‘єктів РФ"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"У договорі про гарантії безпеки, який Велика Британія підписала з Україною, йдеться про те, що ЗСУ – фактично частина НАТО, а мета проксі-війни – захопити шість субʼєктів РФ: "ЛНР", "ДНР", Херсонську та Запорізьку області, республіку Крим та місто Севастополь", - про це пишуть російські ЗМІ.
Пропагандисти маніпулюють суттю договору.
"Він передбачає, що Велика Британія надаватиме Україні всебічну допомогу для захисту та відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, а також допомагатиме протидіяти будь-якій військовій ескалації або новій агресії з боку Росії", - пише SPRAVDI.
У Центрі наголошують: те, що ЗСУ розвиваються і переходять до концепцій та оперативних процедур НАТО, не робить їх бійцями Альянсу.
"А повернення тимчасово окупованих РФ територій України під контроль Києва – не "захоплення субʼєктів РФ", а їх деокупація", - йдеться у повідомленні.
- 24 січня російська пропаганда поширює фейкове відео, нібито українець закликав поляків вбивати росіян.
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