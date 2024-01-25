"НАТО збирається захопити "6 суб'єктів РФ": росіяни запустили новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"У договорі про гарантії безпеки, який Велика Британія підписала з Україною, йдеться про те, що ЗСУ – фактично частина НАТО, а мета проксі-війни – захопити шість субʼєктів РФ: "ЛНР", "ДНР", Херсонську та Запорізьку області, республіку Крим та місто Севастополь", - про це пишуть російські ЗМІ.

Пропагандисти маніпулюють суттю договору.

"Він передбачає, що Велика Британія надаватиме Україні всебічну допомогу для захисту та відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, а також допомагатиме протидіяти будь-якій військовій ескалації або новій агресії з боку Росії", - пише SPRAVDI.

У Центрі наголошують: те, що ЗСУ розвиваються і переходять до концепцій та оперативних процедур НАТО, не робить їх бійцями Альянсу.

"А повернення тимчасово окупованих РФ територій України під контроль Києва – не "захоплення субʼєктів РФ", а їх деокупація", - йдеться у повідомленні.