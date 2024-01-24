"Українець закликав поляків вбивати росіян": РФ просуває фейкове відео

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Українець Кшиштоф Соколовський закликає поляків йти на війну та вбивати росіян", - відео з таким підписом поширив проросійський політик із Перемишля Анджей Запаловський.

Насправді Кшиштоф Соколовський – поляк. Він народився у Варшаві та закінчив місцевий університет. Українську мову чоловік почав вчити у 2022-му році. Раніше він був адвокатом, проте втратив ліцензію через численні шахрайства.

"Зараз він став інструментом у руках проросійських польських політиків. Подібними фейками і провокаціями кремль намагається роздмухати наратив про те, що Україна – агресивна, це вона почала війну і намагається втягнути в неї ще й своїх сусідів", - пише SPRAVDI.