"Українець закликав поляків вбивати росіян": РФ просуває фейкове відео
Російська пропаганда поширює фейкове відео, нібито українець закликав поляків вбивати росіян
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Українець Кшиштоф Соколовський закликає поляків йти на війну та вбивати росіян", - відео з таким підписом поширив проросійський політик із Перемишля Анджей Запаловський.
Насправді Кшиштоф Соколовський – поляк. Він народився у Варшаві та закінчив місцевий університет. Українську мову чоловік почав вчити у 2022-му році. Раніше він був адвокатом, проте втратив ліцензію через численні шахрайства.
"Зараз він став інструментом у руках проросійських польських політиків. Подібними фейками і провокаціями кремль намагається роздмухати наратив про те, що Україна – агресивна, це вона почала війну і намагається втягнути в неї ще й своїх сусідів", - пише SPRAVDI.
- У вівторок, 23 січня, російська пропаганда поширювала фейк, нібито українські війська здають позиції на фронті через брак особового складу
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