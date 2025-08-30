Ворог хоче вчепитися за околиці Покровська та зав'язати міські бої: Братчук про наступальну кампанію окупантів на осінь-зиму

Про це в етері Еспресо розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Залишається очевидним, що Покровськ – пріоритетний напрямок для ворога. На сьогодні противник провів стратегічне перегрупування, тому що календар перегортається - вже матимемо вересень 2025 року. Нагадаю, що була широка реклама ворожої літньої наступальної кампанії, але бачимо, що окупантам не вдалося досягнути жодної стратегічної мети. На жаль, є тактичні просування, а одним з чинників цього – величезна кількість ворожого особового складу, яка лізе вмирати за "царя", за незрозумілі якісь ідеологічні моменти", - прокоментував речник УДА.

За його словами, ворог тримає понад 100 тис. війська під Покровськом, і, очевидно, що після цього стратегічного перегрупування, буде намагатися реалізувати свій сценарій – підійти на околиці Покровська, фактично зав’язавши міські бої, бо попереду чергова наступальна кампанія, вже осінньо-зимова.

"Противник буде намагатися зачепитися за околиці Покровська, спробувати повноцінно зайти в місто, щоб вже вести міські бої. Зрозуміло, що на осінь та зиму – це найкращий варіант для окупантів. Сподіваюся, що ті рішення, які приймає українське командування, звитяга наших побратимів та посестер не дадуть можливості ворогу реалізувати його плани, на сьогодні - це Донецька область. Битва продовжується, вона не буде менш інтенсивною, ворог не збирається зупинятися. Ще раз зазначу, що противник буде інтенсивно наступати на Покровськ, бо це для нього - пріоритет", - резюмував Братчук.