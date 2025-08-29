Від початку доби на фронті відбулось 56 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Чорнозем, Грем’яч Чернігівської області; Ситне, Товстодубове, Кореньок, Біла Береза, Бояро-Лежачі, Зарічне Сумської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кренидівка.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три зіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані авіабомби, а також здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири атаки на позиції наших військ у районі Глибокого та в бік Фиголівки, Кутьківки. Два зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався штурмувати позиції українських підрозділів у бік Куп’янська, два зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку агресор 17 разів атакував у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. Наразі продовжуються сім зіткнень.

На Сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Васюківки.

На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Щербинівки, Торецька та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка. Два з шести зіткнень продовжуються.

На Покровському напрямку ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. Бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Воскресенка та у бік Філії, Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Авіаудару зазнав населений пункт Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник двічі без успіху намагався прорвати оборону наших захисників в районах Нестерянки та Степового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм. Авіація ворога вдарила в районах населених пунктів Львове та Ольгівка.