Від початку доби на фронті відбулось 56 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
Від початку доби п'ятниці, 29 серпня, на російсько-українському фронті відбулось 56 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог 23 рази атакував позиції наших захисників, бої тривають у двох локаціях
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.
Ворожі обстріли України
Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Чорнозем, Грем’яч Чернігівської області; Ситне, Товстодубове, Кореньок, Біла Береза, Бояро-Лежачі, Зарічне Сумської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кренидівка.
Ситуація на основних напрямках фронту
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три зіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані авіабомби, а також здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири атаки на позиції наших військ у районі Глибокого та в бік Фиголівки, Кутьківки. Два зіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався штурмувати позиції українських підрозділів у бік Куп’янська, два зіткнення тривають.
На Лиманському напрямку агресор 17 разів атакував у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. Наразі продовжуються сім зіткнень.
На Сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Васюківки.
На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Щербинівки, Торецька та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка. Два з шести зіткнень продовжуються.
На Покровському напрямку ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. Бої тривають у двох локаціях.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Воскресенка та у бік Філії, Олександрограда.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Авіаудару зазнав населений пункт Білогір’я.
На Оріхівському напрямку противник двічі без успіху намагався прорвати оборону наших захисників в районах Нестерянки та Степового.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм. Авіація ворога вдарила в районах населених пунктів Львове та Ольгівка.
- Станом на п’ятницю, 29 серпня, російська окупаційна армія просунулася поблизу трьох населених пунктів на території Донецької області.
