Армія РФ за добу війни в Україні втратила 850 військових, 47 артсистем та 6 танків
Протягом доби 29 серпня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 850 військових. Також українські захисники знищили 47 артилерійських систем та 6 танків ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1081330 (+850) осіб;
- танків – 11149 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23210 (+19) од;
- артилерійських систем – 32172 (+47) од;
- РСЗВ – 1476 (+0) од;
- засоби ППО – 1213 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54691 (+316);
- крилаті ракети – 3626 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60222 (+106);
- спеціальна техніка – 3952 (+0);
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.88Продаж 48.56
- Актуальне
- Важливе