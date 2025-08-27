Ворог намагається просочуватися з усіх боків: 60-та ОМБр про Лиманський напрямок
На Лиманському напрямку ворог активно намагається просочуватися малими групами з усіх боків, щоб розфокусувати увагу оборонців. Противник зосередив велику кількість особового складу, що створює додатковий тиск на позиції ЗСУ
Про це в ефірі Еспресо сказав начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов.
"На Лиманському напрямку ворог з початку року активно тисне малими групами. Раніше ці групи збиралися десь по десять осіб і починали одразу штурмувати, зараз вони намагаються просочуватися з усіх боків, намагаючись якомога більше розфокусувати нашу увагу через пересування з різних сторін", - зауважив Білоусов.
За словами начальника відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, оборонці постійно слідкують за пересуванням противника, знищуючи його.
"Наші хлопці вже дуже добре навчилися визначати пересування ворога. В тому числі ми виявляємо і добре замасковану механізовану техніку. Тобто активно працюємо над тим, щоб максимально уповільнити ворога. Але нам дуже складно через те, що ворог зосередив величезну кількість особового складу напроти наших позицій", - наголосив Білоусов.
- Станом на 16:00 27 серпня відбулося 76 бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту. Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із РФ населених пунктів.
