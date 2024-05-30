Ворог намагається штурмувати мікрорайон Новий у Часовому Яру, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що росіяни втрачають значну кількість техніки й особового складу
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог намагається штурмувати сам Часів Яр. Це там, де мікрорайон Новий. Також посилює штурмові дії - це напрямок Іванівське, Богданівка, Калинівка та не залишає поза своєю увагою Кліщіївку, Андріївку. Росіяни вже застосовують не тільки піхотні підрозділи, а все частіше включають механізовану складову - це танки та бойові броньовані машини. Противник почав інтенсивніше застосовувати артилерійську складову", - зауважив Калашніков.
За словами начальника пресслужби 26-ї артилерійської бригади, ситуація напружена. Ворог постійно здійснює наступальні дії, застосовуючи усю наявну зброю.
"Але наша оборона стоїть. Треба зазначити, що ми досить гарно знищуємо ворога. Росіяни втрачають значну кількість техніки й особового складу", - наголосив Калашніков.
- Партизани з руху спротиву "Атеш" фіксують переміщення військової техніки та особового складу росіян у Донецькій області.
- Російська армія наступає по всьому фронту, намагаючись захопити хоч щось. Нагору ж вони рапортують і про реально окуповані території, і про фейкові перемоги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.98
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.55
- Актуальне
- Важливе