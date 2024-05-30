Ворог намагається штурмувати мікрорайон Новий у Часовому Яру, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається штурмувати сам Часів Яр. Це там, де мікрорайон Новий. Також посилює штурмові дії - це напрямок Іванівське, Богданівка, Калинівка та не залишає поза своєю увагою Кліщіївку, Андріївку. Росіяни вже застосовують не тільки піхотні підрозділи, а все частіше включають механізовану складову - це танки та бойові броньовані машини. Противник почав інтенсивніше застосовувати артилерійську складову", - зауважив Калашніков.

За словами начальника пресслужби 26-ї артилерійської бригади, ситуація напружена. Ворог постійно здійснює наступальні дії, застосовуючи усю наявну зброю.

"Але наша оборона стоїть. Треба зазначити, що ми досить гарно знищуємо ворога. Росіяни втрачають значну кількість техніки й особового складу", - наголосив Калашніков.

Партизани з руху спротиву "Атеш" фіксують переміщення військової техніки та особового складу росіян у Донецькій області.

Російська армія наступає по всьому фронту, намагаючись захопити хоч щось. Нагору ж вони рапортують і про реально окуповані території, і про фейкові перемоги.





