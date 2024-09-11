Ворог намагається захопити Гірник, щоб рухатися на Курахове, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Гірник розташований на височині і є найвищою точкою на Курахівському напрямку
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"За зведенням Генштабу, половина бойових зіткнень припала на Покровський та Курахівський напрямки. Значна частина зусиль ворога зосереджена на бойових діях навколо Гірника, а також на спробах просування до Селидового. Чому це так важливо для противника? Гірник - це населений пункт, розташований на височині, що є найвищою точкою в цій частині Донеччини. З цієї висоти створюється суттєва загроза для низини, де розташовані наші батальйони. Мова йде про Галицинівку, Невельське, Красногорівку", - зауважив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ворог намагається захопити Гірник, щоб ускладнити оборону наших військ і просунутися далі на Курахівку і Курахове.
"Оборона наших позицій значною мірою залежить від ділянки Українськ - Гірник - Курахівка, де зараз тримається оборона. Так само тримається оборона і поблизу Селидового, де ворог також намагається здійснювати наступальні дії", - додав Згурець.
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