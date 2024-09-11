Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ворог намагається захопити Гірник, щоб рухатися на Курахове, - Згурець
Ексклюзив

Ворог намагається захопити Гірник, щоб рухатися на Курахове, - Згурець

Оксана Ліховід
11 вересня, 2024 середа
10:53
Війна з Росією

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Гірник розташований на височині і є найвищою точкою на Курахівському напрямку

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За зведенням Генштабу, половина бойових зіткнень припала на Покровський та Курахівський напрямки. Значна частина зусиль ворога зосереджена на бойових діях навколо Гірника, а також на спробах просування до Селидового. Чому це так важливо для противника? Гірник - це населений пункт, розташований на височині, що є найвищою точкою в цій частині Донеччини. З цієї висоти створюється суттєва загроза для низини, де розташовані наші батальйони. Мова йде про Галицинівку, Невельське, Красногорівку", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ворог намагається захопити Гірник, щоб ускладнити оборону наших військ і просунутися далі на Курахівку і Курахове.

"Оборона наших позицій значною мірою залежить від ділянки Українськ - Гірник - Курахівка, де зараз тримається оборона. Так само тримається оборона і поблизу Селидового, де ворог також намагається здійснювати наступальні дії", - додав Згурець.

  • 10 вересня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що через загрозу оточення українські воїни почали виходити з ризикованої ділянки на східному березі річки Вовча на Донеччині.
  • Російські терористи вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по скупченню українських військовослужбовців на відкритій місцевості у Сумській області.
Теги:
Новини
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини
Енергетика
Автор Марина Клюєва
8 вересня, 2024 неділя
"За це треба розстрілювати": нардеп Кучеренко про будівництво трирівневого захисту енергооб‘єктів
Рада безпеки ООН
Автор Ксенія Золотова
11 вересня, 2024 середа
Кислиця заявив, що сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців"
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.98
    Купівля 40.98
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 45.25
    Продаж 45.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 вересня
12:00
новини Львівщини
Окупанти атакували Кам'янський район на Дніпропетровщині: є загиблий та поранені
12:00
OPINION
Суперрозвідки світу не можуть запобігти загрозам
11:57
OPINION
Потрібна державна політика вирішення демографічної кризи, Міністерство повернення українців - лише один з інструментів
11:57
безпілотник, дрон
У Мурманській області РФ заявили про наліт безпілотників: закрито два аеропорти
11:54
Міноборони допустили до постачання новий дрон-бомбер "Чорна вдова"
11:37
Огляд
світ, міжнародний огляд
Норвегія б'є на сполох щодо російських диверсій в Європі, а Трамп не сказав чи хоче перемоги України у війні. Акценти світових ЗМІ 11 вересня
11:30
Дрезден міст
У німецькому Дрездені вночі обвалилась частина мосту через Ельбу
11:28
вийшов трейлер фільму "Учень" про Дональда Трампа
Попри погрози судовим позовом від Трампа: вийшов трейлер фільму "Учень" про експрезидента США
11:22
Андрій Сибіга
Використання зброї для ударів по цілях у РФ: новий голова МЗС Сибіга провів розмову зі Столтенбергом
10:53
у РФ двоє школярів за гроші спалили вертоліт Мі-8
"Залишився лише хвіст": у РФ двоє школярів спалили вертоліт Мі-8, - росЗМІ
10:53
Олег Лисюк
"Песимістичний сценарій дуже малоймовірний", - директор "Київводоканалу" про наслідки для столиці через забруднення Десни
10:53
Оновлено
У Києві невідомі напали на митрополита Кримського і Симферопольського Климента
10:45
На фото: Монатік
MONATIK випустив пісню "Назавжди" про "біль втрати, розлуки і відстані"
10:34
Оновлено
Напад на ветерана війни з РФ у Смілі на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного
10:32
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
Мовник TVO, через який Канада профінансувала "Росіяни на війні", не показуватиме пропагандистський фільм
10:22
Оновлено
Маріуполь
У Маріуполі вночі лунали вибухи: у мерії заявили про влучання дронів по місцях базування військ РФ і ліквідацію понад 20 окупантів
10:18
Трамп
Трамп заявив про найкращі його дебати: опитування CNN показує протилежне
10:16
Шпигував за артилерією ЗСУ біля Часового Яру: правоохоронці затримали 52-річного чоловіка
10:09
Оновлено
Президент Литви Науседа прибув до Києва
До Києва прибули президент Литви, прем'єрка Латвії і голова сенату Чехії
10:03
OPINION
Дебати у США. Люди, все найважливіше у світі зараз відбувається у нас
10:00
Ван Ї та Лавров
У МЗС Китаю заявили, що і надалі просуватимуть своє бачення шляхів завершення війни в Україні
09:50
Тейлор Свіфт
"Вона сильна і талановита лідерка": співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала Камалу Гарріс
09:47
Ексклюзив
Карта бойових дій за 28 серпня - 4 вересня
На Куп'янському напрямку ситуація стабілізована, але ворог просунувся до річки Оскіл, - заступник командира БпАК "АХІЛЛЕС"
09:46
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:40
Мінцифри підписало меморандум з БЕБ для забезпечення прозорих закупівель БПЛА
09:17
Оновлено
ППО, обстріл, ЗСУ
Росіяни вночі атакували Україну балістикою та БПЛА: на Київщині ППО збила усі ворожі цілі
09:15
Партнерський матеріал
Що таке СЗЧ та яке покарання передбачено за самовільне залишення частини: пояснення адвокатки
09:08
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
09:00
Пресреліз
У Михайлівці-Рубежівці 21 вересня відбудеться найбільший благодійний концерт на Київщині
08:41
Потяг
У РФ під Білгородом зійшов з рейок вантажний потяг: влада заявила про незаконне втручання в роботу залізниці
08:37
Ексклюзив
Десна
Заступник міського голови Києва Бондаренко розповів про два сценарії щодо забруднення Десни
08:33
Ніколам Отаменді та Луїс Діас (праворуч), Колумбія - Аргентина
Аргентина зазнала першої поразки у кваліфікації ЧС-2026, Бразилія програла втретє
08:31
сили ППО
РФ вночі атакувала Україну ракетами й БПЛА: сили ППО знищили 20 дронів
08:19
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу відбулося 131 боєзіткнення: РФ штурмує позиції ЗСУ на 11 напрямках
08:07
OPINION
Армії Заходу: плачевний стан
08:03
МВФ
Україна домовилася з МВФ про новий транш на $1,1 млрд за програмою EFF
07:56
Камала Гарріс
Гарріс хоче провести ще один раунд дебатів з Трампом, - WP
07:33
Ракети, Ірак
В Іраку ракетами атакували військову базу США, - Reuters
07:31
Генасамблея ООН
Палестині вперше надали офіційне місце на Генасамблеї ООН
07:24
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 56 артсистем і 57 БПЛА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV