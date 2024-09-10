Відбувається поступове виведення наших підрозділів зі східного берега річки Вовча, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що через загрозу оточення українські воїни почали виходити з ризикованої ділянки на східному березі річки Вовча на Донеччині
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Коли ми говоримо про ділянку Гірник - Красногорівка, маємо на увазі трикутник Карлівка - Невельське - Красногорівка, де розташовані наші підрозділи. Після захоплення Невельського і просування в бік Красногорівки, а також західніше Красногорівки, ворог візуально оточив наше угруповання на цій ділянці", - зауважив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, проте потенціал противника не є таким потужним, щоб швидко замкнути ці кліщі.
"Зараз відбувається раціональне і поступове виведення наших підрозділів з цієї ділянки, розташованої на східному березі річки Вовча. Загрози були зрозумілі раніше, і сподіваюся, що Генштаб також їх усвідомлює та розуміє ризики. Однак, знаю, що наші підрозділи зазвичай виходять майже в останній момент", - наголосив Згурець.
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