Відбувається поступове виведення наших підрозділів зі східного берега річки Вовча, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про ділянку Гірник - Красногорівка, маємо на увазі трикутник Карлівка - Невельське - Красногорівка, де розташовані наші підрозділи. Після захоплення Невельського і просування в бік Красногорівки, а також західніше Красногорівки, ворог візуально оточив наше угруповання на цій ділянці", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, проте потенціал противника не є таким потужним, щоб швидко замкнути ці кліщі.

"Зараз відбувається раціональне і поступове виведення наших підрозділів з цієї ділянки, розташованої на східному березі річки Вовча. Загрози були зрозумілі раніше, і сподіваюся, що Генштаб також їх усвідомлює та розуміє ризики. Однак, знаю, що наші підрозділи зазвичай виходять майже в останній момент", - наголосив Згурець.